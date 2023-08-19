https://ria.ru/20230819/dzerzhinsk-1890972063.html
В нижегородском Дзержинске женщина насмерть сбила ребенка
В нижегородском Дзержинске женщина насмерть сбила ребенка - РИА Новости, 19.08.2023
В нижегородском Дзержинске женщина насмерть сбила ребенка
Женщина за рулем автомобиля сбила двух маленьких детей в Дзержинске, один ребенок погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T09:17
2023-08-19T09:17
2023-08-19T09:17
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Женщина за рулем автомобиля сбила двух маленьких детей в Дзержинске, один ребенок погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. Уточняется, что трагедия произошла в пятницу около 18.30 (совпадает с мск) на проспекте Ленина. "Водитель-женщина совершила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов (мальчик 2017 года рождения и девочка 2016 года рождения). Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Позднее девочка скончалась в больнице", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, нижегородская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Нижегородская область, ГИБДД МВД РФ
В нижегородском Дзержинске женщина насмерть сбила ребенка
В нижегородском Дзержинске женщина сбила двух детей, один ребенок погиб