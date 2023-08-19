https://ria.ru/20230819/dugina-1891069429.html
Прилепин призвал поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве
Прилепин призвал поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве - РИА Новости, 19.08.2023
Прилепин призвал поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве
Ответить за Дарью Дугину достойно можно только поставив ей памятник в Киеве, написал в своем телеграм-канале сопредседатель партии "Справедливая Россия - За... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T23:42
2023-08-19T23:42
2023-08-19T23:42
дарья дугина
захар прилепин
киев
общество
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ответить за Дарью Дугину достойно можно только поставив ей памятник в Киеве, написал в своем телеграм-канале сопредседатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Захар Прилепин. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. "Даша Дугина. Прошел год... Ответить за Дашу достойно можно только поставив ей прекрасный, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней - мало", - написал Прилепин в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230725/politseyskiy-1886092434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья дугина, захар прилепин, киев, общество
Дарья Дугина, Захар Прилепин, Киев, Общество
Прилепин призвал поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве
Прилепин: отомстить за Дарью Дугину можно, поставив ей памятник в Киеве