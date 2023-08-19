https://ria.ru/20230819/dugina-1891069429.html

Прилепин призвал поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве

Прилепин призвал поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве - РИА Новости, 19.08.2023

Прилепин призвал поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве

Ответить за Дарью Дугину достойно можно только поставив ей памятник в Киеве, написал в своем телеграм-канале сопредседатель партии "Справедливая Россия - За... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T23:42

2023-08-19T23:42

2023-08-19T23:42

дарья дугина

захар прилепин

киев

общество

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ответить за Дарью Дугину достойно можно только поставив ей памятник в Киеве, написал в своем телеграм-канале сопредседатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Захар Прилепин. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. "Даша Дугина. Прошел год... Ответить за Дашу достойно можно только поставив ей прекрасный, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней - мало", - написал Прилепин в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230725/politseyskiy-1886092434.html

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дарья дугина, захар прилепин, киев, общество