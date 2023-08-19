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В Пермском крае пятнадцать детей пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 20.08.2023
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22:27 19.08.2023 (обновлено: 00:54 20.08.2023)
https://ria.ru/20230819/dtp-1891063767.html
В Пермском крае пятнадцать детей пострадали в ДТП с автобусом
В Пермском крае пятнадцать детей пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 20.08.2023
В Пермском крае пятнадцать детей пострадали в ДТП с автобусом
В Пермском крае школьный автобус съехал с трассы, в результате ДТП пострадали 16 человек, среди них есть дети. Об этом говорится в Telegram-канале регионального РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-19T22:27
2023-08-20T00:54
происшествия
пермский край
россия
соликамск
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 19 авг — РИА Новости. В Пермском крае школьный автобус съехал с трассы, в результате ДТП пострадали 16 человек, среди них есть дети. Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета."При движении по трассе Соликамск — Красновишерск водитель школьного автобуса &lt;...&gt; не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате пострадало 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних", — сообщается в публикации.Краевой главк СК возбудил дело по статье УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Сейчас на месте происшествия проходят следственные действия.
https://ria.ru/20230818/dtp-1890759092.html
пермский край
россия
соликамск
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происшествия, пермский край, россия, соликамск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Соликамск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае пятнадцать детей пострадали в ДТП с автобусом

В Пермском крае 15 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ПЕРМЬ, 19 авг — РИА Новости. В Пермском крае школьный автобус съехал с трассы, в результате ДТП пострадали 16 человек, среди них есть дети. Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.
"При движении по трассе Соликамск — Красновишерск водитель школьного автобуса <...> не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате пострадало 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних", — сообщается в публикации.
Краевой главк СК возбудил дело по статье УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Сейчас на месте происшествия проходят следственные действия.
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ПроисшествияПермский крайРоссияСоликамскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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