https://ria.ru/20230819/dtp-1891063767.html

В Пермском крае пятнадцать детей пострадали в ДТП с автобусом

В Пермском крае пятнадцать детей пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 20.08.2023

В Пермском крае пятнадцать детей пострадали в ДТП с автобусом

В Пермском крае школьный автобус съехал с трассы, в результате ДТП пострадали 16 человек, среди них есть дети. Об этом говорится в Telegram-канале регионального РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-19T22:27

2023-08-19T22:27

2023-08-20T00:54

происшествия

пермский край

россия

соликамск

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 19 авг — РИА Новости. В Пермском крае школьный автобус съехал с трассы, в результате ДТП пострадали 16 человек, среди них есть дети. Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета."При движении по трассе Соликамск — Красновишерск водитель школьного автобуса <...> не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате пострадало 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних", — сообщается в публикации.Краевой главк СК возбудил дело по статье УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Сейчас на месте происшествия проходят следственные действия.

https://ria.ru/20230818/dtp-1890759092.html

пермский край

россия

соликамск

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происшествия, пермский край, россия, соликамск, следственный комитет россии (ск рф)