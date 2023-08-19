https://ria.ru/20230819/dtp-1891063767.html
В Пермском крае пятнадцать детей пострадали в ДТП с автобусом
В Пермском крае пятнадцать детей пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 20.08.2023
В Пермском крае пятнадцать детей пострадали в ДТП с автобусом
В Пермском крае школьный автобус съехал с трассы, в результате ДТП пострадали 16 человек, среди них есть дети. Об этом говорится в Telegram-канале регионального РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-19T22:27
2023-08-19T22:27
2023-08-20T00:54
происшествия
пермский край
россия
соликамск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ПЕРМЬ, 19 авг — РИА Новости. В Пермском крае школьный автобус съехал с трассы, в результате ДТП пострадали 16 человек, среди них есть дети. Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета."При движении по трассе Соликамск — Красновишерск водитель школьного автобуса <...> не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате пострадало 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних", — сообщается в публикации.Краевой главк СК возбудил дело по статье УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Сейчас на месте происшествия проходят следственные действия.
https://ria.ru/20230818/dtp-1890759092.html
пермский край
россия
соликамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия, соликамск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Соликамск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае пятнадцать детей пострадали в ДТП с автобусом
В Пермском крае 15 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом