https://ria.ru/20230819/dtp-1890994418.html
В Сочи рейсовый автобус столкнулся с иномаркой
В Сочи рейсовый автобус столкнулся с иномаркой - РИА Новости, 19.08.2023
В Сочи рейсовый автобус столкнулся с иномаркой
Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадали три человека, они госпитализированы в больницу, сообщили в субботу в... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T12:18
2023-08-19T12:18
2023-08-19T12:18
туризм
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадали три человека, они госпитализированы в больницу, сообщили в субботу в пресс-службе городского УВД в Telegram-канале. Авария произошла на дороге в посёлок Красная Поляна, перед тоннелем столкнулись пассажирский автобус и автомобиль марки Hyundai. Предварительно установлено, что столкновение спровоцировано легковым автомобилем, который выехал на полосу встречного движения. "В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Они были госпитализированы. Водителя автомобиля Hyundai зажало в салоне, ему сейчас оказывают помощь сотрудники МЧС и медики", - говорится в сообщении официального телеграмм-канала сочинской полиции.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Происшествия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи рейсовый автобус столкнулся с иномаркой
В Сочи три человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с иномаркой