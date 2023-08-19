Рейтинг@Mail.ru
В Сочи рейсовый автобус столкнулся с иномаркой - РИА Новости, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:18 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/dtp-1890994418.html
В Сочи рейсовый автобус столкнулся с иномаркой
В Сочи рейсовый автобус столкнулся с иномаркой - РИА Новости, 19.08.2023
В Сочи рейсовый автобус столкнулся с иномаркой
Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадали три человека, они госпитализированы в больницу, сообщили в субботу в... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T12:18
2023-08-19T12:18
туризм
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/13/1890994079_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_d9b0fb5632c09fe243251ff6b120fe94.jpg
СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадали три человека, они госпитализированы в больницу, сообщили в субботу в пресс-службе городского УВД в Telegram-канале. Авария произошла на дороге в посёлок Красная Поляна, перед тоннелем столкнулись пассажирский автобус и автомобиль марки Hyundai. Предварительно установлено, что столкновение спровоцировано легковым автомобилем, который выехал на полосу встречного движения. "В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Они были госпитализированы. Водителя автомобиля Hyundai зажало в салоне, ему сейчас оказывают помощь сотрудники МЧС и медики", - говорится в сообщении официального телеграмм-канала сочинской полиции.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/13/1890994079_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a9f4ea0a7c2c7c715273265f04d26e09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Происшествия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи рейсовый автобус столкнулся с иномаркой

В Сочи три человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с иномаркой

© Фото : Полиция Сочи / TelegramМесто ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки в Сочи
Место ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© Фото : Полиция Сочи / Telegram
Место ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадали три человека, они госпитализированы в больницу, сообщили в субботу в пресс-службе городского УВД в Telegram-канале.
Авария произошла на дороге в посёлок Красная Поляна, перед тоннелем столкнулись пассажирский автобус и автомобиль марки Hyundai. Предварительно установлено, что столкновение спровоцировано легковым автомобилем, который выехал на полосу встречного движения.
«
"В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Они были госпитализированы. Водителя автомобиля Hyundai зажало в салоне, ему сейчас оказывают помощь сотрудники МЧС и медики", - говорится в сообщении официального телеграмм-канала сочинской полиции.
ДТП на 1295 км федеральной автодороги Р-255 Сибирь
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году
15 июля, 11:25
 
ТуризмПроисшествияСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала