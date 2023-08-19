https://ria.ru/20230819/dtp-1890994418.html

В Сочи рейсовый автобус столкнулся с иномаркой

В Сочи рейсовый автобус столкнулся с иномаркой - РИА Новости, 19.08.2023

В Сочи рейсовый автобус столкнулся с иномаркой

Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадали три человека, они госпитализированы в больницу, сообщили в субботу в... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T12:18

2023-08-19T12:18

2023-08-19T12:18

туризм

происшествия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадали три человека, они госпитализированы в больницу, сообщили в субботу в пресс-службе городского УВД в Telegram-канале. Авария произошла на дороге в посёлок Красная Поляна, перед тоннелем столкнулись пассажирский автобус и автомобиль марки Hyundai. Предварительно установлено, что столкновение спровоцировано легковым автомобилем, который выехал на полосу встречного движения. "В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Они были госпитализированы. Водителя автомобиля Hyundai зажало в салоне, ему сейчас оказывают помощь сотрудники МЧС и медики", - говорится в сообщении официального телеграмм-канала сочинской полиции.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)