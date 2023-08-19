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ВС России разгромили отряд ВСУ, пытавшийся переправиться через Днепр
ВС России разгромили отряд ВСУ, пытавшийся переправиться через Днепр - РИА Новости, 19.08.2023
ВС России разгромили отряд ВСУ, пытавшийся переправиться через Днепр
Подразделения группировки "Днепр" разгромили украинский отряд, пытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра. В Telegram-канале Минобороны опубликовано видео с... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T11:58
2023-08-19T11:58
2023-08-19T18:47
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" разгромили украинский отряд, пытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра. В Telegram-канале Минобороны опубликовано видео с места проведения операции."Разрозненные группы противника полностью зачищены мотострелковыми и разведывательными подразделениями, которые захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение", — отметили в министерстве.По информации военного ведомства, передовым группам противника, состоящим в основном из наемников, дали выйти на берег, а затем ударили артиллерией по лодкам.Высадиться у Казачьего Лагеря пытались около 150 украинских солдат.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России разгромили отряд ВСУ, пытавшийся переправиться через Днепр
МО РФ: группировка "Днепр" разбила отряд ВСУ из 150 человек