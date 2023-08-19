https://ria.ru/20230819/dnepr-1890991747.html

ВС России разгромили отряд ВСУ, пытавшийся переправиться через Днепр

ВС России разгромили отряд ВСУ, пытавшийся переправиться через Днепр - РИА Новости, 19.08.2023

ВС России разгромили отряд ВСУ, пытавшийся переправиться через Днепр

Подразделения группировки "Днепр" разгромили украинский отряд, пытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра. В Telegram-канале Минобороны опубликовано видео с... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T11:58

2023-08-19T11:58

2023-08-19T18:47

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" разгромили украинский отряд, пытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра. В Telegram-канале Минобороны опубликовано видео с места проведения операции."Разрозненные группы противника полностью зачищены мотострелковыми и разведывательными подразделениями, которые захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение", — отметили в министерстве.По информации военного ведомства, передовым группам противника, состоящим в основном из наемников, дали выйти на берег, а затем ударили артиллерией по лодкам.Высадиться у Казачьего Лагеря пытались около 150 украинских солдат.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)