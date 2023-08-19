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ВС России разгромили отряд ВСУ, пытавшийся переправиться через Днепр - РИА Новости, 19.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 19.08.2023 (обновлено: 18:47 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/dnepr-1890991747.html
ВС России разгромили отряд ВСУ, пытавшийся переправиться через Днепр
ВС России разгромили отряд ВСУ, пытавшийся переправиться через Днепр - РИА Новости, 19.08.2023
ВС России разгромили отряд ВСУ, пытавшийся переправиться через Днепр
Подразделения группировки "Днепр" разгромили украинский отряд, пытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра. В Telegram-канале Минобороны опубликовано видео с... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T11:58
2023-08-19T18:47
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" разгромили украинский отряд, пытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра. В Telegram-канале Минобороны опубликовано видео с места проведения операции."Разрозненные группы противника полностью зачищены мотострелковыми и разведывательными подразделениями, которые захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение", — отметили в министерстве.По информации военного ведомства, передовым группам противника, состоящим в основном из наемников, дали выйти на берег, а затем ударили артиллерией по лодкам.Высадиться у Казачьего Лагеря пытались около 150 украинских солдат.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России разгромили отряд ВСУ, пытавшийся переправиться через Днепр

МО РФ: группировка "Днепр" разбила отряд ВСУ из 150 человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" разгромили украинский отряд, пытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра. В Telegram-канале Минобороны опубликовано видео с места проведения операции.
"Разрозненные группы противника полностью зачищены мотострелковыми и разведывательными подразделениями, которые захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение", — отметили в министерстве.
По информации военного ведомства, передовым группам противника, состоящим в основном из наемников, дали выйти на берег, а затем ударили артиллерией по лодкам.
Высадиться у Казачьего Лагеря пытались около 150 украинских солдат.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 августа, 15:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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