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Лада Дэнс вышла на сцену впервые после аварии - РИА Новости, 19.08.2023
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Шоубиз
 
22:39 19.08.2023 (обновлено: 22:42 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/dens-1891065005.html
Лада Дэнс вышла на сцену впервые после аварии
Лада Дэнс вышла на сцену впервые после аварии - РИА Новости, 19.08.2023
Лада Дэнс вышла на сцену впервые после аварии
Певица Лада Дэнс впервые после ДТП приняла участие в концерте – это произошло в Нижнем Новгороде на праздновании дня города, рядом с артисткой во время... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T22:39
2023-08-19T22:42
шоубиз
лада дэнс
сергей пудовкин
культура
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Певица Лада Дэнс впервые после ДТП приняла участие в концерте – это произошло в Нижнем Новгороде на праздновании дня города, рядом с артисткой во время выступления находились врачи, сообщил РИА Новости директор певицы Сергей Пудовкин. Лада Дэнс попала в ДТП 5 августа в подмосковном Подольске. Пудовкин сообщал, что ей тяжело говорить, но врачи "исключили самое главное - подозрение на перелом позвоночника". Позже, по его словам, состояние певицы ухудшилось, ей провели операцию на лице. Директор артистки рассказал агентству, что выступление певицы состоялось в субботу в Нижнем Новгороде в честь дня города. "Есть ответственность перед зрителем, да, был медицинский персонал, который контролировал это выступление, да, было сопровождение, я имею ввиду медицинское сопровождение. В том числе и обезболивающие препараты, которые позволили провести это выступление", - отметил собеседник агентства. Пудовкин ранее сообщал РИА Новости, что до конца августа планируется сделать телевизионную передачу про Ладу Дэнс, в которой она сама расскажет про аварию. Ранее певица обратилась к своим поклонникам через своего PR-директора в социальной сети с благодарностью за "теплые слова поддержки" и отметила, что с медицинской точки зрения "все делается".
https://ria.ru/20230818/malakhov-1890796339.html
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лада дэнс, сергей пудовкин, культура
Шоубиз, Лада Дэнс, Сергей Пудовкин, Культура
Лада Дэнс вышла на сцену впервые после аварии

Лада Дэнс впервые после аварии вышла на сцену в Нижнем Новгороде

© РИА НовостиРоссийская певица Лада Дэнс
Российская певица Лада Дэнс - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости
Российская певица Лада Дэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Певица Лада Дэнс впервые после ДТП приняла участие в концерте – это произошло в Нижнем Новгороде на праздновании дня города, рядом с артисткой во время выступления находились врачи, сообщил РИА Новости директор певицы Сергей Пудовкин.
Лада Дэнс попала в ДТП 5 августа в подмосковном Подольске. Пудовкин сообщал, что ей тяжело говорить, но врачи "исключили самое главное - подозрение на перелом позвоночника". Позже, по его словам, состояние певицы ухудшилось, ей провели операцию на лице.
Директор артистки рассказал агентству, что выступление певицы состоялось в субботу в Нижнем Новгороде в честь дня города.
"Есть ответственность перед зрителем, да, был медицинский персонал, который контролировал это выступление, да, было сопровождение, я имею ввиду медицинское сопровождение. В том числе и обезболивающие препараты, которые позволили провести это выступление", - отметил собеседник агентства.
Пудовкин ранее сообщал РИА Новости, что до конца августа планируется сделать телевизионную передачу про Ладу Дэнс, в которой она сама расскажет про аварию.
Ранее певица обратилась к своим поклонникам через своего PR-директора в социальной сети с благодарностью за "теплые слова поддержки" и отметила, что с медицинской точки зрения "все делается".
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