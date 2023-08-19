https://ria.ru/20230819/dens-1891065005.html

Лада Дэнс вышла на сцену впервые после аварии

Лада Дэнс вышла на сцену впервые после аварии - РИА Новости, 19.08.2023

Лада Дэнс вышла на сцену впервые после аварии

Певица Лада Дэнс впервые после ДТП приняла участие в концерте – это произошло в Нижнем Новгороде на праздновании дня города, рядом с артисткой во время... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T22:39

2023-08-19T22:39

2023-08-19T22:42

шоубиз

лада дэнс

сергей пудовкин

культура

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Певица Лада Дэнс впервые после ДТП приняла участие в концерте – это произошло в Нижнем Новгороде на праздновании дня города, рядом с артисткой во время выступления находились врачи, сообщил РИА Новости директор певицы Сергей Пудовкин. Лада Дэнс попала в ДТП 5 августа в подмосковном Подольске. Пудовкин сообщал, что ей тяжело говорить, но врачи "исключили самое главное - подозрение на перелом позвоночника". Позже, по его словам, состояние певицы ухудшилось, ей провели операцию на лице. Директор артистки рассказал агентству, что выступление певицы состоялось в субботу в Нижнем Новгороде в честь дня города. "Есть ответственность перед зрителем, да, был медицинский персонал, который контролировал это выступление, да, было сопровождение, я имею ввиду медицинское сопровождение. В том числе и обезболивающие препараты, которые позволили провести это выступление", - отметил собеседник агентства. Пудовкин ранее сообщал РИА Новости, что до конца августа планируется сделать телевизионную передачу про Ладу Дэнс, в которой она сама расскажет про аварию. Ранее певица обратилась к своим поклонникам через своего PR-директора в социальной сети с благодарностью за "теплые слова поддержки" и отметила, что с медицинской точки зрения "все делается".

https://ria.ru/20230818/malakhov-1890796339.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

лада дэнс, сергей пудовкин, культура