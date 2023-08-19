https://ria.ru/20230819/delo-1891026036.html
В ГД просят возбудить дело из-за свиньи с рисунком серпа и молота в Хакасии
В ГД просят возбудить дело из-за свиньи с рисунком серпа и молота в Хакасии - РИА Новости, 19.08.2023
В ГД просят возбудить дело из-за свиньи с рисунком серпа и молота в Хакасии
Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин направит запрос в МВД РФ с просьбой разобраться с инцидентом по выпуску около здания регионального правительства Хакасии... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T16:31
2023-08-19T16:31
2023-08-19T16:31
юрий афонин
валентин коновалов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин направит запрос в МВД РФ с просьбой разобраться с инцидентом по выпуску около здания регионального правительства Хакасии свиньи, на которой нарисован серп и молот, также он направит обращение в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными и о реабилитации нацизма. "Вчера в Хакасии противники действующего губернатора Валентина Коновалова провели вопиющую, провокационную акцию, выпустив около здания регионального правительства свинью, на которой нарисован серп и молот... Считаю такие провокационные действия недопустимыми. В связи с этим я подготовлю запрос в МВД России с просьбой установить тех, кто провел эту акцию, и выяснить, кто и как привез свинью в центр города", - сказал он РИА Новости. Также, по словам депутата, будет подготовлено обращение в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными и о реабилитации нацизма. "За глумление над символикой, изображенной на Знамени Победы... Так технологи пытаются бороться со своим оппонентом, при этом кроме возмущения жителей региона они ничего не добились", - объяснил Афонин. Парламентарий подчеркнул, что борьба на выборах должна быть конкурентной, но при этом честной и не выходить за этические рамки. "Регионом не могут управлять люди, которые совершают подобные провокации. Уверен, что жители Хакасии все же выберут курс на продолжение развития своей республики, а не на обкатывание черных технологий", - заключил он.
https://ria.ru/20230815/kandidaty-1890314591.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий афонин, валентин коновалов, госдума рф, общество
Юрий Афонин, Валентин Коновалов, Госдума РФ, Общество
В ГД просят возбудить дело из-за свиньи с рисунком серпа и молота в Хакасии
Депутат ГД Афонин призвал возбудить дело из-за свиньи с рисунком серпа и молота
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин направит запрос в МВД РФ с просьбой разобраться с инцидентом по выпуску около здания регионального правительства Хакасии свиньи, на которой нарисован серп и молот, также он направит обращение в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными и о реабилитации нацизма.
"Вчера в Хакасии противники действующего губернатора Валентина Коновалова
провели вопиющую, провокационную акцию, выпустив около здания регионального правительства свинью, на которой нарисован серп и молот... Считаю такие провокационные действия недопустимыми. В связи с этим я подготовлю запрос в МВД России с просьбой установить тех, кто провел эту акцию, и выяснить, кто и как привез свинью в центр города", - сказал он РИА Новости.
Также, по словам депутата, будет подготовлено обращение в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными и о реабилитации нацизма.
"За глумление над символикой, изображенной на Знамени Победы... Так технологи пытаются бороться со своим оппонентом, при этом кроме возмущения жителей региона они ничего не добились", - объяснил Афонин.
Парламентарий подчеркнул, что борьба на выборах должна быть конкурентной, но при этом честной и не выходить за этические рамки.
"Регионом не могут управлять люди, которые совершают подобные провокации. Уверен, что жители Хакасии все же выберут курс на продолжение развития своей республики, а не на обкатывание черных технологий", - заключил он.
В КПРФ верят, что конфликтовавшие кандидаты в мундепы помирятся