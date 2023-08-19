https://ria.ru/20230819/dacha-1890977336.html
Россиянам рассказали о типичных ошибках при продаже дачных участков
Россиянам рассказали о типичных ошибках при продаже дачных участков - РИА Новости, 19.08.2023
Россиянам рассказали о типичных ошибках при продаже дачных участков
Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости о типичных ошибках при... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T10:01
2023-08-19T10:01
2023-08-19T10:01
жилье
госдума рф
сергей гаврилов
россия
отдых
дача
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости о типичных ошибках при продаже загородной недвижимости, которые влияют на ее стоимость. "Даже если дом прекрасный, крепкий, но неухоженный участок - это, несомненно, снизит стоимость сделки на 1-1,5 миллиона рублей. Также очень важно поухаживать за самим домом перед продажей... Ведь желающего купить дачу должен устраивать объект и цена", - сказал он. Кроме того, он отметил, что важно, чтобы перед продажей дачи были урегулированы такие вопросы, как, например, вступление в наследство, иначе покупатели найдутся, но сделку придется откладывать, и так любая продажа может просто сорваться. Также парламентарий отметил важность решения вопросов энергоснабжения, чтобы "провод не висел на берёзе, что само по себе опасно, а владелец годами платит по счётчику соседа". "В этом случае у покупателя есть риск приобрести дом фактически без энергоснабжения и с большими долгами, так как невозможно будет получить справку об отсутствии задолженности", - отметил он Гаврилов указал, что эти нюансы будут негативно сказываться на цене, а кого-то из покупателей и вовсе оттолкнут. "Не забудьте погасить взносы в СНТ, а также платежи за газ, воду, свет. Иногда бывает, что в СНТ до сих пор стоит общий на весь поселок счетчик, и плату за электроэнергию собирает правление. Если накопилась большая задолженность, то свет отрубают, и, хотя долги сделал не покупатель, а продавец, именно покупателю придется их оплачивать. В противном случае, купив такую дачу, он будет сидеть без света", - добавил он.
https://ria.ru/20230709/dacha-1883043662.html
https://ria.ru/20230701/dacha-1881607501.html
https://ria.ru/20230610/dacha-1877343522.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, госдума рф, сергей гаврилов, россия, отдых, дача
Жилье, Госдума РФ, Сергей Гаврилов, Россия, Отдых, Дача
Россиянам рассказали о типичных ошибках при продаже дачных участков
В Госдуме назвали типичные ошибки при продаже дачных участков
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости о типичных ошибках при продаже загородной недвижимости, которые влияют на ее стоимость.
"Даже если дом прекрасный, крепкий, но неухоженный участок - это, несомненно, снизит стоимость сделки на 1-1,5 миллиона рублей. Также очень важно поухаживать за самим домом перед продажей... Ведь желающего купить дачу должен устраивать объект и цена", - сказал он.
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Кроме того, он отметил, что важно, чтобы перед продажей дачи были урегулированы такие вопросы, как, например, вступление в наследство, иначе покупатели найдутся, но сделку придется откладывать, и так любая продажа может просто сорваться.
Также парламентарий отметил важность решения вопросов энергоснабжения, чтобы "провод не висел на берёзе, что само по себе опасно, а владелец годами платит по счётчику соседа".
"В этом случае у покупателя есть риск приобрести дом фактически без энергоснабжения и с большими долгами, так как невозможно будет получить справку об отсутствии задолженности", - отметил он
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Гаврилов указал, что эти нюансы будут негативно сказываться на цене, а кого-то из покупателей и вовсе оттолкнут.
"Не забудьте погасить взносы в СНТ, а также платежи за газ, воду, свет. Иногда бывает, что в СНТ до сих пор стоит общий на весь поселок счетчик, и плату за электроэнергию собирает правление. Если накопилась большая задолженность, то свет отрубают, и, хотя долги сделал не покупатель, а продавец, именно покупателю придется их оплачивать. В противном случае, купив такую дачу, он будет сидеть без света", - добавил он.
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