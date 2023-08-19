https://ria.ru/20230819/chernigov-1891012675.html

Источник: удар по Чернигову пришелся на место сбора экспертов ВСУ по дронам

Источник: удар по Чернигову пришелся на место сбора экспертов ВСУ по дронам - РИА Новости, 19.08.2023

Источник: удар по Чернигову пришелся на место сбора экспертов ВСУ по дронам

Ракетный удар по Чернигову пришелся по месту сбора специалистов ВСУ по боевым дронам под видом фестиваля "Свирепые птички". Об этом рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T14:39

2023-08-19T14:39

2023-08-19T15:40

специальная военная операция на украине

чернигов

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безопасность

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ДОНЕЦК, 19 авг — РИА Новости. Ракетный удар по Чернигову пришелся по месту сбора специалистов ВСУ по боевым дронам под видом фестиваля "Свирепые птички". Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По информации украинских СМИ, в Чернигове и области объявили воздушную тревогу, после чего в центре города прогремели взрывы."В Чернигове было поражено место сбора личного состава ВСУ командного звена. Это мероприятие проводилось с соблюдением мер конспирации. Сам удар пришелся на объект, используемый украинскими военнослужащими", — сказал собеседник агентства.Он также предоставил РИА Новости снимок приглашения, из которого следует, что мероприятие специально маскировали под фестиваль дронов "Свирепые птички демо день": организаторы рекомендуют участникам не надевать военную форму. На скриншоте из закрытой рассылки видны рекомендации по посещению: "Призываем приходить на мероприятие в гражданской одежде. По возможности переодеть военную форму, чтобы избежать идентификации мероприятия как причастного к военной сфере". Кроме того, там указывается, что мероприятие будет закрытым, на нем представлена чувствительная для обороноспособности страны информация (военные разработки), а большинство участников — действующие военнослужащие. Поэтому снимать или фотографировать их можно только с предварительного устного согласия, предупреждают организаторы. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

чернигов

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

чернигов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность