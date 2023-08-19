Рейтинг@Mail.ru
Источник: удар по Чернигову пришелся на место сбора экспертов ВСУ по дронам - РИА Новости, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 19.08.2023 (обновлено: 15:40 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/chernigov-1891012675.html
Источник: удар по Чернигову пришелся на место сбора экспертов ВСУ по дронам
Источник: удар по Чернигову пришелся на место сбора экспертов ВСУ по дронам - РИА Новости, 19.08.2023
Источник: удар по Чернигову пришелся на место сбора экспертов ВСУ по дронам
Ракетный удар по Чернигову пришелся по месту сбора специалистов ВСУ по боевым дронам под видом фестиваля "Свирепые птички". Об этом рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:39
2023-08-19T15:40
специальная военная операция на украине
чернигов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/13/1891013467_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_fd277b9aff4b880b3ec5c444c077ffa0.jpg
ДОНЕЦК, 19 авг — РИА Новости. Ракетный удар по Чернигову пришелся по месту сбора специалистов ВСУ по боевым дронам под видом фестиваля "Свирепые птички". Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По информации украинских СМИ, в Чернигове и области объявили воздушную тревогу, после чего в центре города прогремели взрывы.&quot;В Чернигове было поражено место сбора личного состава ВСУ командного звена. Это мероприятие проводилось с соблюдением мер конспирации. Сам удар пришелся на объект, используемый украинскими военнослужащими&quot;, — сказал собеседник агентства.Он также предоставил РИА Новости снимок приглашения, из которого следует, что мероприятие специально маскировали под фестиваль дронов "Свирепые птички демо день": организаторы рекомендуют участникам не надевать военную форму. На скриншоте из закрытой рассылки видны рекомендации по посещению: "Призываем приходить на мероприятие в гражданской одежде. По возможности переодеть военную форму, чтобы избежать идентификации мероприятия как причастного к военной сфере". Кроме того, там указывается, что мероприятие будет закрытым, на нем представлена чувствительная для обороноспособности страны информация (военные разработки), а большинство участников — действующие военнослужащие. Поэтому снимать или фотографировать их можно только с предварительного устного согласия, предупреждают организаторы. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
чернигов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/13/1891013467_105:0:1074:726_1920x0_80_0_0_04928d48c40946601d0fffab3a33e32d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чернигов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Чернигов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Источник: удар по Чернигову пришелся на место сбора экспертов ВСУ по дронам

Удар ВС России поразил место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове

© Фото : ДСНС УкраїниПожарные на месте удара в Чернигове
Пожарные на месте удара в Чернигове - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© Фото : ДСНС України
Пожарные на месте удара в Чернигове
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 авг — РИА Новости. Ракетный удар по Чернигову пришелся по месту сбора специалистов ВСУ по боевым дронам под видом фестиваля "Свирепые птички". Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По информации украинских СМИ, в Чернигове и области объявили воздушную тревогу, после чего в центре города прогремели взрывы.
«

"В Чернигове было поражено место сбора личного состава ВСУ командного звена. Это мероприятие проводилось с соблюдением мер конспирации. Сам удар пришелся на объект, используемый украинскими военнослужащими", — сказал собеседник агентства.

Он также предоставил РИА Новости снимок приглашения, из которого следует, что мероприятие специально маскировали под фестиваль дронов "Свирепые птички демо день": организаторы рекомендуют участникам не надевать военную форму. На скриншоте из закрытой рассылки видны рекомендации по посещению: "Призываем приходить на мероприятие в гражданской одежде. По возможности переодеть военную форму, чтобы избежать идентификации мероприятия как причастного к военной сфере".
Кроме того, там указывается, что мероприятие будет закрытым, на нем представлена чувствительная для обороноспособности страны информация (военные разработки), а большинство участников — действующие военнослужащие. Поэтому снимать или фотографировать их можно только с предварительного устного согласия, предупреждают организаторы.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 августа, 15:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала