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"Злость и беспомощность". Захарова объяснила слова Борреля о России - РИА Новости, 19.08.2023
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12:53 19.08.2023 (обновлено: 16:38 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/borrel-1890999038.html
"Злость и беспомощность". Захарова объяснила слова Борреля о России
"Злость и беспомощность". Захарова объяснила слова Борреля о России - РИА Новости, 19.08.2023
"Злость и беспомощность". Захарова объяснила слова Борреля о России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила завистью и беспомощностью слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который в интервью РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T12:53
2023-08-19T16:38
в мире
мария захарова
жозеп боррель
россия
евросоюз
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила завистью и беспомощностью слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который в интервью испанской газете Pais назвал Россию "бензоколонкой с атомной бомбой" и "экономическим карликом". Об этом дипломат говорила в беседе с РИА Новости."Во-первых, люди, которые не могут определить, мужчины они или женщины, лучше бы помалкивали до окончательной самоидентификации", — сказала она. Во-вторых, по словам Захаровой, ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам. При этом, добавила она, Россия продолжает торговать своим топливом, тогда как европейский бизнес перетек за океан. "В-третьих, что касается ядерного оружия, то оно есть только у одной страны ЕС. Остальные так и не смогли его произвести", — продолжила дипломат. Этим странам нечем гордиться, вот они и исходят злостью, считает она. "Так что все это сказано Боррелем от зависти и беспомощности", — заключила Захарова. После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, сейчас российская экономика показывает устойчивый рост и интерес к ней растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов.
https://ria.ru/20230805/zapad-1888266368.html
https://ria.ru/20230702/evropa-1881394541.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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в мире, мария захарова, жозеп боррель, россия, евросоюз
В мире, Мария Захарова, Жозеп Боррель, Россия, Евросоюз
"Злость и беспомощность". Захарова объяснила слова Борреля о России

Захарова сравнила ЕС с банкротом после оскорблений Борреля в адрес РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила завистью и беспомощностью слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который в интервью испанской газете Pais назвал Россию "бензоколонкой с атомной бомбой" и "экономическим карликом". Об этом дипломат говорила в беседе с РИА Новости.
"Во-первых, люди, которые не могут определить, мужчины они или женщины, лучше бы помалкивали до окончательной самоидентификации", — сказала она.
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Во-вторых, по словам Захаровой, ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам. При этом, добавила она, Россия продолжает торговать своим топливом, тогда как европейский бизнес перетек за океан.
"В-третьих, что касается ядерного оружия, то оно есть только у одной страны ЕС. Остальные так и не смогли его произвести", — продолжила дипломат.
Этим странам нечем гордиться, вот они и исходят злостью, считает она.
"Так что все это сказано Боррелем от зависти и беспомощности", — заключила Захарова.
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Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, сейчас российская экономика показывает устойчивый рост и интерес к ней растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов.
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