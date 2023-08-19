https://ria.ru/20230819/bespilotniki-1891064679.html

Беспилотники США семь раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Беспилотники США семь раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 19.08.2023

Беспилотники США семь раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 7 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T22:36

2023-08-19T22:36

2023-08-19T22:36

в мире

сирия

сша

эт-танф

воздушно-космические силы россии

су-35

f-16

f-35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154976/74/1549767439_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_8bcf2f6dad1ef08b4772ead102a4f7a9.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 7 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 7 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить на брифинге. Он уточнил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зафиксировано 14 нарушений двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тайфун" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции". Кроме того, Кулить добавил, что два истребителя F-35 возглавляемой США "коалиции" в субботу опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС России, совершавшими плановый полет вдоль южной границы Сирии. "Девятнадцатого августа с 6.08 до 6.16 в районе Эт-Танф на высоте около 9000 метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 "коалиции" с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавших плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал контр-адмирал.

https://ria.ru/20230811/navedenie-1889644189.html

сирия

сша

эт-танф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, сша, эт-танф, воздушно-космические силы россии, су-35, f-16, f-35