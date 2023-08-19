https://ria.ru/20230819/bespilotniki-1891064679.html
Беспилотники США семь раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Беспилотники США семь раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 19.08.2023
Беспилотники США семь раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 7 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T22:36
2023-08-19T22:36
2023-08-19T22:36
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 7 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 7 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить на брифинге. Он уточнил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зафиксировано 14 нарушений двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тайфун" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции". Кроме того, Кулить добавил, что два истребителя F-35 возглавляемой США "коалиции" в субботу опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС России, совершавшими плановый полет вдоль южной границы Сирии. "Девятнадцатого августа с 6.08 до 6.16 в районе Эт-Танф на высоте около 9000 метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 "коалиции" с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавших плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал контр-адмирал.
https://ria.ru/20230811/navedenie-1889644189.html
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в мире, сирия, сша, эт-танф, воздушно-космические силы россии, су-35, f-16, f-35
В мире, Сирия, США, Эт-Танф, Воздушно-космические силы России, Су-35, F-16, F-35
Беспилотники США семь раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Кулить: беспилотники США 7 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии