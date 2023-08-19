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ВСУ попытались атаковать Москву и область с помощью БПЛА - РИА Новости, 19.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 19.08.2023 (обновлено: 16:32 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/bespilotniki-1891014200.html
ВСУ попытались атаковать Москву и область с помощью БПЛА
ВСУ попытались атаковать Москву и область с помощью БПЛА - РИА Новости, 19.08.2023
ВСУ попытались атаковать Москву и область с помощью БПЛА
Средства радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки украинского беспилотника на объекты в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве обороны... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:52
2023-08-19T16:32
специальная военная операция на украине
москва
московская область (подмосковье)
россия
безопасность
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки украинского беспилотника на объекты в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве обороны России."Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, дежурные силы ПВО своевременно обнаружили беспилотник. После воздействия средств РЭБ он потерял управление и упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково в городском округе Красногорск.Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.Украина постоянно пытается наносить удары дронами по российской территории. Так, 18 августа система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два направлявшихся в сторону столицы аппарата сбили 10 августа.На этой неделе Общероссийский народный фронт представил приложение "Радар", через которое россияне смогут сообщать о возможных чрезвычайных ситуациях и налетах беспилотников. Приложение можно скачать на площадках Google Play и RuStore.
https://ria.ru/20230819/terakt-1891000747.html
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москва, московская область (подмосковье), россия, безопасность, общероссийский народный фронт, google
Специальная военная операция на Украине, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Безопасность, Общероссийский народный фронт, Google
ВСУ попытались атаковать Москву и область с помощью БПЛА

МО РФ сообщило о попытке БПЛА ВСУ атаковать Москву и Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления Сил противовоздушной обороны (ПВО) России во время работы по целям противника
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления Сил противовоздушной обороны (ПВО) России во время работы по целям противника - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления Сил противовоздушной обороны (ПВО) России во время работы по целям противника. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки украинского беспилотника на объекты в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", — говорится в заявлении.
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Как отметили в ведомстве, дежурные силы ПВО своевременно обнаружили беспилотник. После воздействия средств РЭБ он потерял управление и упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково в городском округе Красногорск.
Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.
Украина постоянно пытается наносить удары дронами по российской территории. Так, 18 августа система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два направлявшихся в сторону столицы аппарата сбили 10 августа.
На этой неделе Общероссийский народный фронт представил приложение "Радар", через которое россияне смогут сообщать о возможных чрезвычайных ситуациях и налетах беспилотников. Приложение можно скачать на площадках Google Play и RuStore.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияБезопасностьОбщероссийский народный фронтGoogle
 
 
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