ВСУ попытались атаковать Москву и область с помощью БПЛА
МО РФ сообщило о попытке БПЛА ВСУ атаковать Москву и Подмосковье
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления Сил противовоздушной обороны (ПВО) России во время работы по целям противника
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления Сил противовоздушной обороны (ПВО) России во время работы по целям противника. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки украинского беспилотника на объекты в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, дежурные силы ПВО своевременно обнаружили беспилотник. После воздействия средств РЭБ он потерял управление и упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково в городском округе Красногорск.
Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.
Украина постоянно пытается наносить удары дронами по российской территории. Так, 18 августа система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два направлявшихся в сторону столицы аппарата сбили 10 августа.
На этой неделе Общероссийский народный фронт представил приложение "Радар", через которое россияне смогут сообщать о возможных чрезвычайных ситуациях и налетах беспилотников. Приложение можно скачать на площадках Google Play и RuStore.