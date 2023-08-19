https://ria.ru/20230819/bespilotniki-1891014200.html

ВСУ попытались атаковать Москву и область с помощью БПЛА

ВСУ попытались атаковать Москву и область с помощью БПЛА - РИА Новости, 19.08.2023

ВСУ попытались атаковать Москву и область с помощью БПЛА

Средства радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки украинского беспилотника на объекты в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве обороны... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T14:52

2023-08-19T14:52

2023-08-19T16:32

специальная военная операция на украине

москва

московская область (подмосковье)

россия

безопасность

общероссийский народный фронт

google

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки украинского беспилотника на объекты в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве обороны России."Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, дежурные силы ПВО своевременно обнаружили беспилотник. После воздействия средств РЭБ он потерял управление и упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково в городском округе Красногорск.Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.Украина постоянно пытается наносить удары дронами по российской территории. Так, 18 августа система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два направлявшихся в сторону столицы аппарата сбили 10 августа.На этой неделе Общероссийский народный фронт представил приложение "Радар", через которое россияне смогут сообщать о возможных чрезвычайных ситуациях и налетах беспилотников. Приложение можно скачать на площадках Google Play и RuStore.

https://ria.ru/20230819/terakt-1891000747.html

https://ria.ru/20230811/ukraina-1889637720.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

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москва, московская область (подмосковье), россия, безопасность, общероссийский народный фронт, google