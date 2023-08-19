https://ria.ru/20230819/bespilotniki-1890965164.html
Новые модемы обеспечат лучшее качество картинки с российских БПЛА
Новые модемы обеспечат лучшее качество картинки с российских БПЛА - РИА Новости, 19.08.2023
Новые модемы обеспечат лучшее качество картинки с российских БПЛА
На российские беспилотники начали устанавливать высокоскоростные радиомодемы, которые, в частности, позволяют передавать с БПЛА на землю картинку в качестве 4K, РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T06:09
2023-08-19T06:09
2023-08-19T06:25
безопасность
технологии
кубинка
российская электроника
ростех
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новое оружие россии
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КУБИНКА (Московская обл.), 19 авг — РИА Новости. На российские беспилотники начали устанавливать высокоскоростные радиомодемы, которые, в частности, позволяют передавать с БПЛА на землю картинку в качестве 4K, рассказали РИА Новости на полях форума "Армия-2023" в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех").Как уточнили в компании, высокоскоростные радиомодемы сейчас внедряются в производство беспилотников и роботов."Радиомодемы могут работать с различными типами антенн, а рабочий диапазон частот может варьироваться в зависимости от требований заказчика. Благодаря возможности одновременной реализации в радиомодемах канала управления и информационного канала операторы могут в реальном времени получать большие объемы данных, а также видео до 4К со средств наблюдения БПЛА и роботизированных комплексов", — рассказал генеральный директор НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику") Алексей Комяков.Малогабаритные радиомодемы, разработанные НПП "Полет", обеспечивают высокоскоростной помехозащищенный радиоканал для управления и обмена мультимедийной информацией на расстоянии до 300 километров.Новинка может работать в диапазоне частот от 50 МГц до 12 ГГц, а ее вес не превышает 400 граммов. Применение высокоэффективных сигнально-кодовых конструкций и алгоритмов приема позволяет устройствам работать ниже уровня шумов, обеспечивая надежность и скрытость радиосвязи.Форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230818/usilitel-1890888240.html
https://ria.ru/20230816/bespilotniki-1890326669.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, кубинка, российская электроника, ростех, форум "армия — 2023"
Безопасность, Технологии, Кубинка, Российская электроника, Ростех, Форум "Армия — 2023", Новое оружие России
Новые модемы обеспечат лучшее качество картинки с российских БПЛА
"Росэлектроника": новые модемы обеспечат картинку качества 4K с российских БПЛА
КУБИНКА (Московская обл.), 19 авг — РИА Новости. На российские беспилотники начали устанавливать высокоскоростные радиомодемы, которые, в частности, позволяют передавать с БПЛА на землю картинку в качестве 4K, рассказали РИА Новости на полях форума "Армия-2023" в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех").
Как уточнили в компании, высокоскоростные радиомодемы сейчас внедряются в производство беспилотников и роботов.
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"Радиомодемы могут работать с различными типами антенн, а рабочий диапазон частот может варьироваться в зависимости от требований заказчика. Благодаря возможности одновременной реализации в радиомодемах канала управления и информационного канала операторы могут в реальном времени получать большие объемы данных, а также видео до 4К со средств наблюдения БПЛА и роботизированных комплексов", — рассказал генеральный директор НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику") Алексей Комяков.
Малогабаритные радиомодемы, разработанные НПП "Полет", обеспечивают высокоскоростной помехозащищенный радиоканал для управления и обмена мультимедийной информацией на расстоянии до 300 километров.
Новинка может работать в диапазоне частот от 50 МГц до 12 ГГц, а ее вес не превышает 400 граммов. Применение высокоэффективных сигнально-кодовых конструкций и алгоритмов приема позволяет устройствам работать ниже уровня шумов, обеспечивая надежность и скрытость радиосвязи.
Форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке
. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.
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