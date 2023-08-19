https://ria.ru/20230819/bespilotnik-1891011613.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 19.08.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:27
2023-08-19T14:27
2023-08-19T14:36
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ."19 августа около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Как уточнили в министерстве, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230818/bespilotnik-1890734432.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны сообщило о сбитом ПВО беспилотнике над Белгородской областью