https://ria.ru/20230819/bespilotnik-1891011613.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 19.08.2023

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T14:27

2023-08-19T14:27

2023-08-19T14:36

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ."19 августа около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Как уточнили в министерстве, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230818/bespilotnik-1890734432.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)