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Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 19.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:27 19.08.2023 (обновлено: 14:36 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/bespilotnik-1891011613.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 19.08.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:27
2023-08-19T14:36
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ."19 августа около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Как уточнили в министерстве, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230818/bespilotnik-1890734432.html
белгородская область
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны сообщило о сбитом ПВО беспилотнике над Белгородской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.
«
"19 августа около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, пострадавших и разрушений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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