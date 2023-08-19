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Руководство базы ВВС США признало гибель 17 человек в 2023 году
Руководство базы ВВС США признало гибель 17 человек в 2023 году - РИА Новости, 19.08.2023
Руководство базы ВВС США признало гибель 17 человек в 2023 году
На авиабазе "Тинкер" в штате Оклахома с начала года погибли 17 человек, большинство из которых — гражданские. Об этом РИА Новости заявила представитель... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T02:40
2023-08-19T02:40
2023-08-19T03:33
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ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. На авиабазе "Тинкер" в штате Оклахома с начала года погибли 17 человек, большинство из которых — гражданские. Об этом РИА Новости заявила представитель командования военным объектом полковник Эбигейл Руссетта. Ранее эту информацию распространил портал Military.com. До этого он обнаружил в соцсетях сообщения, в которых утверждалось, что по военному объекту за последнее время прокатилась волна самоубийств."На базе ВВС "Тинкер" с января этого года погибли 17 человек. Одиннадцать человек из числа военных и гражданских летчиков погибли в силу естественных причин или несчастных случаев. Шестеро других погибли в результате других причин, в отношении части из них проводится расследование. Большинство погибших были гражданскими лицами", — сообщила Руссетта.Представитель командования назвала каждый из летальных случаев "трагедией". По ее словам, руководство базы ВВС предлагает различные способы поддержки семей пострадавших в таких случаях.
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в мире, сша
Руководство базы ВВС США признало гибель 17 человек в 2023 году
Руководство базы ВВС США "Тинкер" признало гибель 17 человек с начала 2023 года
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости.
На авиабазе "Тинкер" в штате Оклахома
с начала года погибли 17 человек, большинство из которых — гражданские. Об этом РИА Новости заявила представитель командования военным объектом полковник Эбигейл Руссетта.
Ранее эту информацию распространил портал Military.com. До этого он обнаружил в соцсетях сообщения, в которых утверждалось, что по военному объекту за последнее время прокатилась волна самоубийств.
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"На базе ВВС "Тинкер" с января этого года погибли 17 человек. Одиннадцать человек из числа военных и гражданских летчиков погибли в силу естественных причин или несчастных случаев. Шестеро других погибли в результате других причин, в отношении части из них проводится расследование. Большинство погибших были гражданскими лицами", — сообщила Руссетта.
Представитель командования назвала каждый из летальных случаев "трагедией". По ее словам, руководство базы ВВС предлагает различные способы поддержки семей пострадавших в таких случаях.
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