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Раскрыт способ сэкономить на ЖКУ после отпуска - РИА Новости, 18.08.2023
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02:15 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/zhkkh-1890724112.html
Раскрыт способ сэкономить на ЖКУ после отпуска
Раскрыт способ сэкономить на ЖКУ после отпуска - РИА Новости, 18.08.2023
Раскрыт способ сэкономить на ЖКУ после отпуска
Житель многоквартирного дома может сделать перерасчет размера платы за вывоз мусора в случае длительного отсутствия, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T02:15
2023-08-18T02:15
общество
россия
жкх
константин крохин
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Житель многоквартирного дома может сделать перерасчет размера платы за вывоз мусора в случае длительного отсутствия, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин.Он отметил, что в многоквартирных домах жилищные услуги оплачиваются вне зависимости от того, пользуется человек в данный момент жилищем или нет."Перерасчет платы за содержание и текущий ремонт (домового имущества. — Прим. ред.) в связи с отсутствием человека не предусмотрен. А коммунальные услуги должны рассчитываться по показаниям приборов учета. Если граждане уезжают, они не пользуются услугами, и показания нулевые", — пояснил юрист.Однако есть вид коммунальных услуг, по которому возможен перерасчет в случае длительного отсутствия жильца, продолжил Крохин."Единственное изменение, которое недавно вступило в силу, — если граждане уезжают на отдых на дачу, на море, то могут подать заявление на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов", — сказал юрист.Он назвал условия для этого."Перерасчет возможен, если вас не было дома более пяти рабочих дней, но не более шести месяцев. Соответствующее заявление нужно подать в управляющую компанию не позднее чем через 30 дней после возвращения", — уточнил Крохин.Нужно быть готовыми к тому, что в управляющей компании могут попросить предъявить документы, подтверждающие ваше отсутствие, например, туристическую путевку или билет на самолет, добавил председатель Московского жилищного союза.
https://realty.ria.ru/20230331/zhkkh-1862025230.html
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общество, россия, жкх, константин крохин
Общество, Россия, ЖКХ, Константин Крохин
Раскрыт способ сэкономить на ЖКУ после отпуска

Юрист Крохин заявил о праве на перерасчет платы за вывоз мусора после отпуска

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКвитанции за оплату коммунальных услуг
Квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Квитанции за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Житель многоквартирного дома может сделать перерасчет размера платы за вывоз мусора в случае длительного отсутствия, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин.
Он отметил, что в многоквартирных домах жилищные услуги оплачиваются вне зависимости от того, пользуется человек в данный момент жилищем или нет.
"Перерасчет платы за содержание и текущий ремонт (домового имущества. — Прим. ред.) в связи с отсутствием человека не предусмотрен. А коммунальные услуги должны рассчитываться по показаниям приборов учета. Если граждане уезжают, они не пользуются услугами, и показания нулевые", — пояснил юрист.
Однако есть вид коммунальных услуг, по которому возможен перерасчет в случае длительного отсутствия жильца, продолжил Крохин.
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"Единственное изменение, которое недавно вступило в силу, — если граждане уезжают на отдых на дачу, на море, то могут подать заявление на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов", — сказал юрист.
Он назвал условия для этого.
«
"Перерасчет возможен, если вас не было дома более пяти рабочих дней, но не более шести месяцев. Соответствующее заявление нужно подать в управляющую компанию не позднее чем через 30 дней после возвращения", — уточнил Крохин.
Нужно быть готовыми к тому, что в управляющей компании могут попросить предъявить документы, подтверждающие ваше отсутствие, например, туристическую путевку или билет на самолет, добавил председатель Московского жилищного союза.
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ОбществоРоссияЖКХКонстантин Крохин
 
 
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