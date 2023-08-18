https://ria.ru/20230818/zerno-1890744950.html

Первое судно с Украины вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки

Первое судно с Украины вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 18.08.2023

Первое судно с Украины вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки

Первое украинское торговое судно вошло в Босфорский пролив после прекращения действия зерновой сделки, сообщил турецкий телеканал TV100. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T08:52

2023-08-18T08:52

2023-08-18T11:46

экономика

украина

босфор

турция

зерновая сделка

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АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Первое украинское торговое судно вошло в Босфорский пролив после прекращения действия зерновой сделки, сообщил турецкий телеканал TV100. "После выхода России из соглашения о зерновом коридоре на Украине произошел первый случай <...> торговое судно покинуло порт. Судно под названием Joseph Schulte вошло в Босфор", — передал телеканал.Контейнеровоз вошел в пролив со стороны Черного моря в 06:10 мск. Судно встанет на якорь в порту Амбарлы у Стамбула.В среду министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что контейнеровоз Joseph Schulte с 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года. Кубраков отметил, что это первое судно, покинувшее гавань с 16 июля. Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления, так как условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись.

украина

босфор

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, босфор, турция, зерновая сделка