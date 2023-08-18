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Первое судно с Украины вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 18.08.2023
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08:52 18.08.2023 (обновлено: 11:46 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/zerno-1890744950.html
Первое судно с Украины вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки
Первое судно с Украины вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 18.08.2023
Первое судно с Украины вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки
Первое украинское торговое судно вошло в Босфорский пролив после прекращения действия зерновой сделки, сообщил турецкий телеканал TV100. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T08:52
2023-08-18T11:46
экономика
украина
босфор
турция
зерновая сделка
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АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Первое украинское торговое судно вошло в Босфорский пролив после прекращения действия зерновой сделки, сообщил турецкий телеканал TV100. &quot;После выхода России из соглашения о зерновом коридоре на Украине произошел первый случай &lt;...&gt; торговое судно покинуло порт. Судно под названием Joseph Schulte вошло в Босфор&quot;, — передал телеканал.Контейнеровоз вошел в пролив со стороны Черного моря в 06:10 мск. Судно встанет на якорь в порту Амбарлы у Стамбула.В среду министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что контейнеровоз Joseph Schulte с 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года. Кубраков отметил, что это первое судно, покинувшее гавань с 16 июля. Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления, так как условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись.
украина
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экономика, украина, босфор, турция, зерновая сделка
Экономика, Украина, Босфор, Турция, Зерновая сделка
Первое судно с Украины вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки

TV100: первое судно из Одессы вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки

© AFP 2023 / YASIN AKGULСудно Joseph Schulte, следующее из Одессы, проходит через Босфорский пролив в Стамбуле
Судно Joseph Schulte, следующее из Одессы, проходит через Босфорский пролив в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
Судно Joseph Schulte, следующее из Одессы, проходит через Босфорский пролив в Стамбуле
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АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Первое украинское торговое судно вошло в Босфорский пролив после прекращения действия зерновой сделки, сообщил турецкий телеканал TV100.
«

"После выхода России из соглашения о зерновом коридоре на Украине произошел первый случай <...> торговое судно покинуло порт. Судно под названием Joseph Schulte вошло в Босфор", — передал телеканал.

Контейнеровоз вошел в пролив со стороны Черного моря в 06:10 мск. Судно встанет на якорь в порту Амбарлы у Стамбула.
В среду министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что контейнеровоз Joseph Schulte с 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года. Кубраков отметил, что это первое судно, покинувшее гавань с 16 июля.
Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления, так как условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись.
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ЭкономикаУкраинаБосфорТурцияЗерновая сделка
 
 
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