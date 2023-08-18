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ЗАК-23Э может получить новые снаряды, сообщил источник - РИА Новости, 18.08.2023
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05:19 18.08.2023 (обновлено: 06:24 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/zenitka-1890735694.html
ЗАК-23Э может получить новые снаряды, сообщил источник
ЗАК-23Э может получить новые снаряды, сообщил источник - РИА Новости, 18.08.2023
ЗАК-23Э может получить новые снаряды, сообщил источник
Зенитная артиллерийская машина ЗАК-23Э и глубоко модернизированная автоматическая зенитная установка ЗУ-23АЭ могут получить новейшие боеприпасы калибра 23... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T05:19
2023-08-18T06:24
безопасность
бтр-82ам
форум "армия — 2023"
технологии
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КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг — РИА Новости. Зенитная артиллерийская машина ЗАК-23Э и глубоко модернизированная автоматическая зенитная установка ЗУ-23АЭ могут получить новейшие боеприпасы калибра 23 миллиметра с управляемым подрывом для гарантированного поражения малогабаритных дронов, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2023" информированный источник. Выполненная на шасси БТР-82 машина ЗАК-23Э и буксируемая модернизированная зенитная установка ЗУ-23АЭ впервые представлены на "Армии-2023"."Калибр данных зенитных установок позволяет применять всю номенклатуру боеприпасов калибра 23 миллиметра, в том числе с управляемым подрывом", — сказал собеседник агентства. Источник добавил, что при модернизации ЗУ-23АЭ получила радиолокационные и оптические средства обнаружения и наведения, а также систему управления огнем с режимом стрельбы не только очередью, но и по одному выстрелу. &quot;В сочетании с новыми боеприпасами с управляемым подрывом старая советская зенитка превращается фактически в высокоточную зенитную &quot;снайперскую винтовку&quot; и сможет поражать малогабаритные дроны и коптеры с гораздо меньшим расходом боекомплекта&quot;, — уточнил он.Снаряды с управляемым подрывом взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнем. При стрельбе по наземным целям это, в частности, позволяет эффективнее поражать живую силу противника, укрывшуюся в траншее — снаряд взрывается в тот момент, когда достигает в полете точки ровно над траншеей. В результате солдаты противника оказываются открыты для поражающих факторов в виде осколков, фугасного действия и ударной волны. При поражении воздушных целей, например, авиационных ракет или беспилотников, такие снаряды позволяют осуществить управляемый подрыв и создать поле из поражающих элементов точно на траектории полета летательного аппарата. Таким образом, кратно снижается расход боеприпасов и сокращается время, необходимое для поражения одной воздушной цели.
https://ria.ru/20230813/shassi-1889796966.html
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безопасность, бтр-82ам, форум "армия — 2023", технологии
Безопасность, БТР-82АМ, Форум "Армия — 2023", Технологии
ЗАК-23Э может получить новые снаряды, сообщил источник

Зенитная артмашина ЗАК-23Э может получить снаряды с управляемым подрывом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНовый зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-23Э на базе бронетранспортера БТР-82А вооруженный модулем с двумя 23-мм зенитными автоматами 2А7М на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023"
Новый зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-23Э на базе бронетранспортера БТР-82А вооруженный модулем с двумя 23-мм зенитными автоматами 2А7М на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Новый зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-23Э на базе бронетранспортера БТР-82А вооруженный модулем с двумя 23-мм зенитными автоматами 2А7М на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг — РИА Новости. Зенитная артиллерийская машина ЗАК-23Э и глубоко модернизированная автоматическая зенитная установка ЗУ-23АЭ могут получить новейшие боеприпасы калибра 23 миллиметра с управляемым подрывом для гарантированного поражения малогабаритных дронов, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2023" информированный источник.
Выполненная на шасси БТР-82 машина ЗАК-23Э и буксируемая модернизированная зенитная установка ЗУ-23АЭ впервые представлены на "Армии-2023".
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"Калибр данных зенитных установок позволяет применять всю номенклатуру боеприпасов калибра 23 миллиметра, в том числе с управляемым подрывом", — сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что при модернизации ЗУ-23АЭ получила радиолокационные и оптические средства обнаружения и наведения, а также систему управления огнем с режимом стрельбы не только очередью, но и по одному выстрелу.
«

"В сочетании с новыми боеприпасами с управляемым подрывом старая советская зенитка превращается фактически в высокоточную зенитную "снайперскую винтовку" и сможет поражать малогабаритные дроны и коптеры с гораздо меньшим расходом боекомплекта", — уточнил он.

Снаряды с управляемым подрывом взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнем. При стрельбе по наземным целям это, в частности, позволяет эффективнее поражать живую силу противника, укрывшуюся в траншее — снаряд взрывается в тот момент, когда достигает в полете точки ровно над траншеей. В результате солдаты противника оказываются открыты для поражающих факторов в виде осколков, фугасного действия и ударной волны.
При поражении воздушных целей, например, авиационных ракет или беспилотников, такие снаряды позволяют осуществить управляемый подрыв и создать поле из поражающих элементов точно на траектории полета летательного аппарата. Таким образом, кратно снижается расход боеприпасов и сокращается время, необходимое для поражения одной воздушной цели.
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