https://ria.ru/20230818/zenitka-1890735694.html

ЗАК-23Э может получить новые снаряды, сообщил источник

ЗАК-23Э может получить новые снаряды, сообщил источник - РИА Новости, 18.08.2023

ЗАК-23Э может получить новые снаряды, сообщил источник

Зенитная артиллерийская машина ЗАК-23Э и глубоко модернизированная автоматическая зенитная установка ЗУ-23АЭ могут получить новейшие боеприпасы калибра 23... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T05:19

2023-08-18T05:19

2023-08-18T06:24

безопасность

бтр-82ам

форум "армия — 2023"

технологии

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КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг — РИА Новости. Зенитная артиллерийская машина ЗАК-23Э и глубоко модернизированная автоматическая зенитная установка ЗУ-23АЭ могут получить новейшие боеприпасы калибра 23 миллиметра с управляемым подрывом для гарантированного поражения малогабаритных дронов, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2023" информированный источник. Выполненная на шасси БТР-82 машина ЗАК-23Э и буксируемая модернизированная зенитная установка ЗУ-23АЭ впервые представлены на "Армии-2023"."Калибр данных зенитных установок позволяет применять всю номенклатуру боеприпасов калибра 23 миллиметра, в том числе с управляемым подрывом", — сказал собеседник агентства. Источник добавил, что при модернизации ЗУ-23АЭ получила радиолокационные и оптические средства обнаружения и наведения, а также систему управления огнем с режимом стрельбы не только очередью, но и по одному выстрелу. "В сочетании с новыми боеприпасами с управляемым подрывом старая советская зенитка превращается фактически в высокоточную зенитную "снайперскую винтовку" и сможет поражать малогабаритные дроны и коптеры с гораздо меньшим расходом боекомплекта", — уточнил он.Снаряды с управляемым подрывом взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнем. При стрельбе по наземным целям это, в частности, позволяет эффективнее поражать живую силу противника, укрывшуюся в траншее — снаряд взрывается в тот момент, когда достигает в полете точки ровно над траншеей. В результате солдаты противника оказываются открыты для поражающих факторов в виде осколков, фугасного действия и ударной волны. При поражении воздушных целей, например, авиационных ракет или беспилотников, такие снаряды позволяют осуществить управляемый подрыв и создать поле из поражающих элементов точно на траектории полета летательного аппарата. Таким образом, кратно снижается расход боеприпасов и сокращается время, необходимое для поражения одной воздушной цели.

https://ria.ru/20230813/shassi-1889796966.html

https://ria.ru/20230607/shoygu-1876681954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, бтр-82ам, форум "армия — 2023", технологии