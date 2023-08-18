https://ria.ru/20230818/zasukha-1890846481.html

В 78 департаментах Франции ограничили использование воды

В 78 департаментах Франции ограничили использование воды - РИА Новости, 18.08.2023

В 78 департаментах Франции ограничили использование воды

В 78 из 101 департамента Франции действуют ограничения на использование воды из-за рисков засухи и истощения грунтовых вод, следует из информации на... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:56

2023-08-18T14:56

2023-08-18T14:56

в мире

франция

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ПАРИЖ, 18 авг – РИА Новости. В 78 из 101 департамента Франции действуют ограничения на использование воды из-за рисков засухи и истощения грунтовых вод, следует из информации на интерактивной карте правительства VigiEau. По состоянию на 18 августа, ограничения в той или иной мере действуют на большей части территории страны. В некоторых департаментах – таких, как Крез в регионе Новая Аквитания и Эндр в регионе Центр-Долина Луары в центральной Франции, Од, Эро и Восточные Пиренеи в регионе Окситания на юге страны, - ограничительные меры введены в большинстве коммун. Сорока департаментам присвоен "красный" статус кризиса, что означает наивысшую степень угрозы засухи. Ограничения касаются использования воды в "неприоритетных" целях и включают запрещенную ирригацию, превышение допустимого расходования воды, полив газонов на спортивных площадках, заполнение бассейнов, мытье автомобилей и другие. Как отмечает издание Figaro, Французское бюро по биоразнообразию (OFB) уже провело более 6000 проверок соблюдения ограничительных мер, введенных префектами ряда территорий. Проверки выявили нарушения в 7% случаев, они продолжатся, по меньшей мере, до осени, отмечает СМИ. За нарушения физическим лицам может грозить штраф в 1,5 тысячи евро, а предприятиям – до 7,5 тысячи евро. Накануне Французская национальная метеослужба "Метео-Франс" ввела повышенный уровень природной опасности из-за жары в 19 департаментах метрополии, еще 21 департаменту присвоен средний, "желтый" уровень опасности. По данным программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз океанских течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.

https://ria.ru/20230726/pozhary-1886330952.html

https://ria.ru/20230721/zhara-1885462085.html

https://ria.ru/20230722/zhara-1885602953.html

франция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция