https://ria.ru/20230818/zarplaty-1890932166.html

Зарплаты работников госорганов проиндексируют на 5,5 процента

Зарплаты работников госорганов проиндексируют на 5,5 процента - РИА Новости, 18.08.2023

Зарплаты работников госорганов проиндексируют на 5,5 процента

Правительство подписало постановление об индексации на 5,5% зарплат сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими, - комендантов, стенографистов,... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T20:17

2023-08-18T20:17

2023-08-18T20:51

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Правительство подписало постановление об индексации на 5,5% зарплат сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими, - комендантов, стенографистов, экспедиторов, кассиров и других, сообщила пресс-служба Минтруда. Соответствующее постановление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. "С 1 октября 2023 года должностные оклады работников государственных органов, которые не являются госслужащими, увеличатся в 1,055 раза или на 5,5%... Среди работников государственных органов, чьи должностные оклады будут проиндексированы? – комендант, заведующий канцелярией, стенографист, экспедитор, кассир и другие должности", – говорится в сообщении. По данным ведомства, повышение окладов работников федеральных госорганов, не являющихся государственными гражданскими служащими, на уровень инфляции закреплено в законе о федеральном бюджете на 2023 год.

https://ria.ru/20230816/reabilitatsiya-1890343171.html

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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)