https://ria.ru/20230818/zarplaty-1890932166.html
Зарплаты работников госорганов проиндексируют на 5,5 процента
Зарплаты работников госорганов проиндексируют на 5,5 процента - РИА Новости, 18.08.2023
Зарплаты работников госорганов проиндексируют на 5,5 процента
Правительство подписало постановление об индексации на 5,5% зарплат сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими, - комендантов, стенографистов,... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T20:17
2023-08-18T20:17
2023-08-18T20:51
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Правительство подписало постановление об индексации на 5,5% зарплат сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими, - комендантов, стенографистов, экспедиторов, кассиров и других, сообщила пресс-служба Минтруда. Соответствующее постановление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. "С 1 октября 2023 года должностные оклады работников государственных органов, которые не являются госслужащими, увеличатся в 1,055 раза или на 5,5%... Среди работников государственных органов, чьи должностные оклады будут проиндексированы? – комендант, заведующий канцелярией, стенографист, экспедитор, кассир и другие должности", – говорится в сообщении. По данным ведомства, повышение окладов работников федеральных госорганов, не являющихся государственными гражданскими служащими, на уровень инфляции закреплено в законе о федеральном бюджете на 2023 год.
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Зарплаты работников госорганов проиндексируют на 5,5 процента
Минтруд: зарплаты работников госорганов проиндексируют на 5,5%
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости.
Правительство подписало постановление об индексации на 5,5% зарплат сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими, - комендантов, стенографистов, экспедиторов, кассиров и других, сообщила пресс-служба
Минтруда.
Соответствующее постановление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
"С 1 октября 2023 года должностные оклады работников государственных органов, которые не являются госслужащими, увеличатся в 1,055 раза или на 5,5%... Среди работников государственных органов, чьи должностные оклады будут проиндексированы? – комендант, заведующий канцелярией, стенографист, экспедитор, кассир и другие должности", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, повышение окладов работников федеральных госорганов, не являющихся государственными гражданскими служащими, на уровень инфляции закреплено в законе о федеральном бюджете на 2023 год.
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