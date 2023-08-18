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Запад пытается обескровить Россию на Украине, заявил Грызлов - РИА Новости, 18.08.2023
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14:41 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/zapad-1890840835.html
Запад пытается обескровить Россию на Украине, заявил Грызлов
Запад пытается обескровить Россию на Украине, заявил Грызлов - РИА Новости, 18.08.2023
Запад пытается обескровить Россию на Украине, заявил Грызлов
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что западные страны придерживаются антироссийской идеологии, пытаются обескровить РФ. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:41
2023-08-18T14:41
в мире
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что западные страны придерживаются антироссийской идеологии, пытаются обескровить РФ. Такое заявление дипломат сделал журналистам в кулуарах проходящего в Минске международного антифашистского форума. "Наша общая задача – довести до сведения максимального количества граждан мира, что такое фашизм. Сегодня очень обстоятельно об этом шел разговор. Выступления (участников конгресса – ред.) и кадры, которые были показаны, говорят о том, что это то зло 20-го века, с которым боролся Советский Союз и народы Советского союза", - сказал посол. Он обратил внимание, что во время Великой Отечественной войны "была создана антигитлеровская коалиция с участием США, Англии, но они боролись не с фашизмом". "Об этом говорит то, что в конце войны они вступили в сепаратные переговоры с верхушкой гитлеровской Германии именно для того, чтобы пройти большую часть территории Европы без противостояния силам Вермахта. Их главная цель была бороться с Советским Союзом, а не с фашизмом", - подчеркнул посол. По его словам, уже в 21-м веке наблюдается ситуация, когда РФ внесла на заседание ООН резолюцию о недопустимости фашизма во всех его формах, в том числе современного неонацизма, а "против резолюции голосуют США, Великобритания, Франция, то есть идеология этих стран не антифашистская, а антисоветская, теперь – антироссийская". "Они создали на территории Украины государство, которое мы называем "антироссия", и на этой территории пытаются максимально обескровить именно Россию и нашего верного союзника Белоруссию", - сказал Грызлов. Посол также подчеркнул, что первый Международный антифашистский конгресс прошел в прошлом году в Москве, сегодня мероприятие принимает Минск, а следующий конгресс, как планируется, снова пройдет в России. На форум приехали представители свыше 30 стран, широко представлен аккредитованный в Белоруссии дипломатический форум.
https://ria.ru/20230622/pobeda-1879740789.html
https://ria.ru/20230816/belorussiya-1890336832.html
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в мире, россия, украина, белоруссия, борис грызлов, вермахт, оон
В мире, Россия, Украина, Белоруссия, Борис Грызлов, Вермахт, ООН
Запад пытается обескровить Россию на Украине, заявил Грызлов

Грызлов: Запад придерживается антироссийской идеологии, пытаясь обескровить РФ

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что западные страны придерживаются антироссийской идеологии, пытаются обескровить РФ.
Такое заявление дипломат сделал журналистам в кулуарах проходящего в Минске международного антифашистского форума. "Наша общая задача – довести до сведения максимального количества граждан мира, что такое фашизм. Сегодня очень обстоятельно об этом шел разговор. Выступления (участников конгресса – ред.) и кадры, которые были показаны, говорят о том, что это то зло 20-го века, с которым боролся Советский Союз и народы Советского союза", - сказал посол.
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Он обратил внимание, что во время Великой Отечественной войны "была создана антигитлеровская коалиция с участием США, Англии, но они боролись не с фашизмом". "Об этом говорит то, что в конце войны они вступили в сепаратные переговоры с верхушкой гитлеровской Германии именно для того, чтобы пройти большую часть территории Европы без противостояния силам Вермахта. Их главная цель была бороться с Советским Союзом, а не с фашизмом", - подчеркнул посол.
По его словам, уже в 21-м веке наблюдается ситуация, когда РФ внесла на заседание ООН резолюцию о недопустимости фашизма во всех его формах, в том числе современного неонацизма, а "против резолюции голосуют США, Великобритания, Франция, то есть идеология этих стран не антифашистская, а антисоветская, теперь – антироссийская". "Они создали на территории Украины государство, которое мы называем "антироссия", и на этой территории пытаются максимально обескровить именно Россию и нашего верного союзника Белоруссию", - сказал Грызлов.
Посол также подчеркнул, что первый Международный антифашистский конгресс прошел в прошлом году в Москве, сегодня мероприятие принимает Минск, а следующий конгресс, как планируется, снова пройдет в России. На форум приехали представители свыше 30 стран, широко представлен аккредитованный в Белоруссии дипломатический форум.
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В миреРоссияУкраинаБелоруссияБорис ГрызловВермахтООН
 
 
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