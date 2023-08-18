https://ria.ru/20230818/zapad-1890840835.html

Запад пытается обескровить Россию на Украине, заявил Грызлов

Запад пытается обескровить Россию на Украине, заявил Грызлов - РИА Новости, 18.08.2023

Запад пытается обескровить Россию на Украине, заявил Грызлов

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что западные страны придерживаются антироссийской идеологии, пытаются обескровить РФ. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:41

2023-08-18T14:41

2023-08-18T14:41

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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что западные страны придерживаются антироссийской идеологии, пытаются обескровить РФ. Такое заявление дипломат сделал журналистам в кулуарах проходящего в Минске международного антифашистского форума. "Наша общая задача – довести до сведения максимального количества граждан мира, что такое фашизм. Сегодня очень обстоятельно об этом шел разговор. Выступления (участников конгресса – ред.) и кадры, которые были показаны, говорят о том, что это то зло 20-го века, с которым боролся Советский Союз и народы Советского союза", - сказал посол. Он обратил внимание, что во время Великой Отечественной войны "была создана антигитлеровская коалиция с участием США, Англии, но они боролись не с фашизмом". "Об этом говорит то, что в конце войны они вступили в сепаратные переговоры с верхушкой гитлеровской Германии именно для того, чтобы пройти большую часть территории Европы без противостояния силам Вермахта. Их главная цель была бороться с Советским Союзом, а не с фашизмом", - подчеркнул посол. По его словам, уже в 21-м веке наблюдается ситуация, когда РФ внесла на заседание ООН резолюцию о недопустимости фашизма во всех его формах, в том числе современного неонацизма, а "против резолюции голосуют США, Великобритания, Франция, то есть идеология этих стран не антифашистская, а антисоветская, теперь – антироссийская". "Они создали на территории Украины государство, которое мы называем "антироссия", и на этой территории пытаются максимально обескровить именно Россию и нашего верного союзника Белоруссию", - сказал Грызлов. Посол также подчеркнул, что первый Международный антифашистский конгресс прошел в прошлом году в Москве, сегодня мероприятие принимает Минск, а следующий конгресс, как планируется, снова пройдет в России. На форум приехали представители свыше 30 стран, широко представлен аккредитованный в Белоруссии дипломатический форум.

https://ria.ru/20230622/pobeda-1879740789.html

https://ria.ru/20230816/belorussiya-1890336832.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, белоруссия, борис грызлов, вермахт, оон