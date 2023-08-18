https://ria.ru/20230818/zapad-1890812320.html

В Белоруссии объяснили, для чего Запад разжигает русофобию

В Белоруссии объяснили, для чего Запад разжигает русофобию - РИА Новости, 18.08.2023

В Белоруссии объяснили, для чего Запад разжигает русофобию

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на фоне краха социально-экономического благополучия Запад разжигает русофобию, желая переложить вину за... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:05

2023-08-18T13:05

2023-08-18T13:05

в мире

россия

виктор хренин

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на фоне краха социально-экономического благополучия Запад разжигает русофобию, желая переложить вину за все беды на РФ. "Страны Запада на фоне краха социально-экономического благополучия пытаются сформировать в европейском обществе русофобию, готовность к лишениям и жертвам, лишь бы только нанести максимальный ущерб России, якобы виновной во всех бедах европейцев", - сказал министр, выступая на пленарном заседании международного антифашистского конгресса в пятницу в Минске.

https://ria.ru/20230628/rusofobiya-1880988271.html

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в мире, россия, виктор хренин, министерство обороны белоруссии