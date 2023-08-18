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В Белоруссии объяснили, для чего Запад разжигает русофобию
В Белоруссии объяснили, для чего Запад разжигает русофобию - РИА Новости, 18.08.2023
В Белоруссии объяснили, для чего Запад разжигает русофобию
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на фоне краха социально-экономического благополучия Запад разжигает русофобию, желая переложить вину за... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:05
2023-08-18T13:05
2023-08-18T13:05
в мире
россия
виктор хренин
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на фоне краха социально-экономического благополучия Запад разжигает русофобию, желая переложить вину за все беды на РФ. "Страны Запада на фоне краха социально-экономического благополучия пытаются сформировать в европейском обществе русофобию, готовность к лишениям и жертвам, лишь бы только нанести максимальный ущерб России, якобы виновной во всех бедах европейцев", - сказал министр, выступая на пленарном заседании международного антифашистского конгресса в пятницу в Минске.
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в мире, россия, виктор хренин, министерство обороны белоруссии
В мире, Россия, Виктор Хренин, Министерство обороны Белоруссии
В Белоруссии объяснили, для чего Запад разжигает русофобию
Хренин: Запад разжигает русофобию, чтобы обвинить во всех бедах Россию