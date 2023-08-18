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Минобороны призвало Белоруссию вместе оградить молодежь от влияния Запада - РИА Новости, 18.08.2023
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11:44 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/zapad-1890787889.html
Минобороны призвало Белоруссию вместе оградить молодежь от влияния Запада
Минобороны призвало Белоруссию вместе оградить молодежь от влияния Запада - РИА Новости, 18.08.2023
Минобороны призвало Белоруссию вместе оградить молодежь от влияния Запада
Министерство обороны России выступило с предложением о создании совместного с белорусскими коллегами координационного совета для системной работы с молодежью в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T11:44
2023-08-18T11:44
безопасность
россия
белоруссия
виктор горемыкин
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Министерство обороны России выступило с предложением о создании совместного с белорусскими коллегами координационного совета для системной работы с молодежью в целях противодействия проводимой Западом информационно-психологической войне, заявил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин на проходящем в Минске II Международном антифашистском конгрессе. "В целях упорядочивания этой работы предлагается сформировать координационный совет или рабочую группу при министерствах обороны России и Республики Беларусь с включением квалифицированных специалистов, деятелей культуры, консультантов по научным и историческим вопросам, военных экспертов, обладающих обширными военными знаниями и практическим опытом, представителей молодежных движений", - сказал Горемыкин. Он отметил, что системная работа в деле патриотического воспитания молодежи и сохранения военно-исторического наследия сегодня важна как никогда. "На наш взгляд, главным объектом информационно-психологической войны, объявленной нам Западом, является, прежде всего, молодежь. Именно поэтому совместная деятельность по борьбе за историческую правду должна вестись беспрерывно и на постоянной основе с охватом всех категорий молодых граждан", - отметил генерал-полковник. По словам Горемыкина, нужно "организовывать проведение патриотических цифровых уроков на основе подготовленного видеоматериала, ток-шоу на медиаресурсах вооруженных сил для молодежи". "Усилить просветительскую роль выставочной деятельности с широким показом в городах, гарнизонах, школах, вузах рассекреченных и малоизученных архивных документов, изобличающих фашизм и неонацизм, в том числе с распространением их посредством интернета через мессенджеры и социальные сети", - продолжил он. Генерал-полковник также предложил организовывать панельные дискуссии и открытые диалоги с приглашением на них ярких спикеров, историков, ветеранов боевых действий, а также сформировать лекторские группы по аналогии с пропагандистской работой в зоне спецоперации. Горемыкин выразил уверенность в том, что конгресс в Минске сыграет свою роль в консолидации усилий международного сообщества по противодействию идеологии и проявлениям неонацизма в современных условиях. "В следующем году предлагается продолжить традицию и провести III Международный антифашистский конгресс на территории Российской Федерации", - добавил Горемыкин.
https://ria.ru/20230710/informatsiya-1883221703.html
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безопасность, россия, белоруссия, виктор горемыкин
Безопасность, Россия, Белоруссия, Виктор Горемыкин
Минобороны призвало Белоруссию вместе оградить молодежь от влияния Запада

Горемыкин: Москва и Минск должны вместе оградить молодежь от влияния Запада

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкГенерал-полковник Виктор Горемыкин
Генерал-полковник Виктор Горемыкин - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Генерал-полковник Виктор Горемыкин. Архивное фото
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Министерство обороны России выступило с предложением о создании совместного с белорусскими коллегами координационного совета для системной работы с молодежью в целях противодействия проводимой Западом информационно-психологической войне, заявил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин на проходящем в Минске II Международном антифашистском конгрессе.
"В целях упорядочивания этой работы предлагается сформировать координационный совет или рабочую группу при министерствах обороны России и Республики Беларусь с включением квалифицированных специалистов, деятелей культуры, консультантов по научным и историческим вопросам, военных экспертов, обладающих обширными военными знаниями и практическим опытом, представителей молодежных движений", - сказал Горемыкин.
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Он отметил, что системная работа в деле патриотического воспитания молодежи и сохранения военно-исторического наследия сегодня важна как никогда. "На наш взгляд, главным объектом информационно-психологической войны, объявленной нам Западом, является, прежде всего, молодежь. Именно поэтому совместная деятельность по борьбе за историческую правду должна вестись беспрерывно и на постоянной основе с охватом всех категорий молодых граждан", - отметил генерал-полковник.
По словам Горемыкина, нужно "организовывать проведение патриотических цифровых уроков на основе подготовленного видеоматериала, ток-шоу на медиаресурсах вооруженных сил для молодежи". "Усилить просветительскую роль выставочной деятельности с широким показом в городах, гарнизонах, школах, вузах рассекреченных и малоизученных архивных документов, изобличающих фашизм и неонацизм, в том числе с распространением их посредством интернета через мессенджеры и социальные сети", - продолжил он. Генерал-полковник также предложил организовывать панельные дискуссии и открытые диалоги с приглашением на них ярких спикеров, историков, ветеранов боевых действий, а также сформировать лекторские группы по аналогии с пропагандистской работой в зоне спецоперации.
Горемыкин выразил уверенность в том, что конгресс в Минске сыграет свою роль в консолидации усилий международного сообщества по противодействию идеологии и проявлениям неонацизма в современных условиях. "В следующем году предлагается продолжить традицию и провести III Международный антифашистский конгресс на территории Российской Федерации", - добавил Горемыкин.
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БезопасностьРоссияБелоруссияВиктор Горемыкин
 
 
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