Ющенко помогал создавать трезубец для монумента "Родина-мать" в Киеве
Скульптор: Ющенко лепил макет трезубца для монумента "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Efrem LukatskyРабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Ющенко лично лепил макет будущего трезубца для монумента "Родина-мать" в Киеве, которым украинские власти решили заменить советский герб, приводит слова автора проекта, скульптора Алексея Пергаменщика украинское издание Informator.
"Виктор Андреевич (Ющенко) на этапе создания присоединился и лепил этот макет, который ушел в минкультуры, потом в кабмин (Украины - ред.), это все согласовали. Я выварил кусок трезубца, который вы сейчас видите, один в один. Подвесил его на щите, мы смотрели, какая там толщина, образцы", - заявил Пергаменщик.
В Киеве 6 августа установили герб-трезубец на монумент "Родина-мать" вместо герба СССР.
В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.