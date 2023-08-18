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Ющенко помогал создавать трезубец для монумента "Родина-мать" в Киеве - РИА Новости, 18.08.2023
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13:03 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/yuschenko-1890811709.html
Ющенко помогал создавать трезубец для монумента "Родина-мать" в Киеве
Ющенко помогал создавать трезубец для монумента "Родина-мать" в Киеве - РИА Новости, 18.08.2023
Ющенко помогал создавать трезубец для монумента "Родина-мать" в Киеве
Экс-президент Украины Виктор Ющенко лично лепил макет будущего трезубца для монумента "Родина-мать" в Киеве, которым украинские власти решили заменить советский РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:03
2023-08-18T13:03
украина
киев
ссср
виктор ющенко
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Ющенко лично лепил макет будущего трезубца для монумента "Родина-мать" в Киеве, которым украинские власти решили заменить советский герб, приводит слова автора проекта, скульптора Алексея Пергаменщика украинское издание Informator."Виктор Андреевич (Ющенко) на этапе создания присоединился и лепил этот макет, который ушел в минкультуры, потом в кабмин (Украины - ред.), это все согласовали. Я выварил кусок трезубца, который вы сейчас видите, один в один. Подвесил его на щите, мы смотрели, какая там толщина, образцы", - заявил Пергаменщик.В Киеве 6 августа установили герб-трезубец на монумент "Родина-мать" вместо герба СССР. В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20230806/trezubets-1888434996.html
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украина, киев, ссср, виктор ющенко
Украина, Киев, СССР, Виктор Ющенко
Ющенко помогал создавать трезубец для монумента "Родина-мать" в Киеве

Скульптор: Ющенко лепил макет трезубца для монумента "Родина-мать" в Киеве

© AP Photo / Efrem LukatskyРабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Ющенко лично лепил макет будущего трезубца для монумента "Родина-мать" в Киеве, которым украинские власти решили заменить советский герб, приводит слова автора проекта, скульптора Алексея Пергаменщика украинское издание Informator.
"Виктор Андреевич (Ющенко) на этапе создания присоединился и лепил этот макет, который ушел в минкультуры, потом в кабмин (Украины - ред.), это все согласовали. Я выварил кусок трезубца, который вы сейчас видите, один в один. Подвесил его на щите, мы смотрели, какая там толщина, образцы", - заявил Пергаменщик.
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Захарова высказалась о трезубце на щите монумента "Родина-мать" в Киеве
6 августа, 10:22
В Киеве 6 августа установили герб-трезубец на монумент "Родина-мать" вместо герба СССР.
В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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