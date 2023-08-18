https://ria.ru/20230818/yuschenko-1890811709.html

Ющенко помогал создавать трезубец для монумента "Родина-мать" в Киеве

Ющенко помогал создавать трезубец для монумента "Родина-мать" в Киеве - РИА Новости, 18.08.2023

Ющенко помогал создавать трезубец для монумента "Родина-мать" в Киеве

Экс-президент Украины Виктор Ющенко лично лепил макет будущего трезубца для монумента "Родина-мать" в Киеве, которым украинские власти решили заменить советский РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:03

2023-08-18T13:03

2023-08-18T13:03

украина

киев

ссср

виктор ющенко

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Ющенко лично лепил макет будущего трезубца для монумента "Родина-мать" в Киеве, которым украинские власти решили заменить советский герб, приводит слова автора проекта, скульптора Алексея Пергаменщика украинское издание Informator."Виктор Андреевич (Ющенко) на этапе создания присоединился и лепил этот макет, который ушел в минкультуры, потом в кабмин (Украины - ред.), это все согласовали. Я выварил кусок трезубца, который вы сейчас видите, один в один. Подвесил его на щите, мы смотрели, какая там толщина, образцы", - заявил Пергаменщик.В Киеве 6 августа установили герб-трезубец на монумент "Родина-мать" вместо герба СССР. В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20230806/trezubets-1888434996.html

https://ria.ru/20230727/pamyatniki-1886537274.html

украина

киев

ссср

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украина, киев, ссср, виктор ющенко