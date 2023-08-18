https://ria.ru/20230818/yakutiya-1890747397.html

В Якутии за сутки потушили восемь природных пожаров

В Якутии за сутки потушили восемь природных пожаров - РИА Новости, 18.08.2023

В Якутии за сутки потушили восемь природных пожаров

Восемь лесных пожаров на площади свыше 7 тысяч гектаров потушили в Якутии за прошедшие сутки, анализы атмосферного воздуха в городе Якутске не выявили... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T09:03

2023-08-18T09:03

2023-08-18T09:03

происшествия

якутск

природные пожары в россии

нюрбинский район

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ЯКУТСК, 18 авг - РИА Новости. Восемь лесных пожаров на площади свыше 7 тысяч гектаров потушили в Якутии за прошедшие сутки, анализы атмосферного воздуха в городе Якутске не выявили превышение предельно-допустимой концентрации химических веществ, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале. С начала пожароопасного сезона на территории Якутии зарегистрировано свыше 800 природных пожаров на общей площади более 1,5 миллиона гектаров. По информации заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрея Коноплева, в пятницу в регионе действуют 46 лесных пожаров с общей площадью 208 974,5 гектара. "В Якутии ликвидировано 8 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 7343 га. Проводится работа по тушению 28 пожаров на площади 193 тысяч га. Из них локализовано 12 пожаров на площади 101 тысяча га", - рассказал Коноплев. По данным космического мониторинга Национального центра управления в кризисных ситуациях, задымленность наблюдалась в 29 населенных пунктах на территории 7 районов республики. "18 августа на территории республики проведено 34 исследования в городе Якутске и 3 районах: поселке Усть-Мая Усть-Майского района, Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского района, в городе Нюрба Нюрбинского района. По результатам исследований превышение предельно-допустимой концентрации химических веществ было установлено в поселке Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского района в одном исследовании по диоксиду азота до 1,15 ПДК", - доложила на брифинге начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по республике Аина Еремеева.

https://ria.ru/20230818/pozhary-1890743538.html

якутск

нюрбинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, якутск, природные пожары в россии, нюрбинский район