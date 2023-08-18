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В Якутии за сутки потушили восемь природных пожаров - РИА Новости, 18.08.2023
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09:03 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/yakutiya-1890747397.html
В Якутии за сутки потушили восемь природных пожаров
В Якутии за сутки потушили восемь природных пожаров - РИА Новости, 18.08.2023
В Якутии за сутки потушили восемь природных пожаров
Восемь лесных пожаров на площади свыше 7 тысяч гектаров потушили в Якутии за прошедшие сутки, анализы атмосферного воздуха в городе Якутске не выявили... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T09:03
2023-08-18T09:03
происшествия
якутск
природные пожары в россии
нюрбинский район
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ЯКУТСК, 18 авг - РИА Новости. Восемь лесных пожаров на площади свыше 7 тысяч гектаров потушили в Якутии за прошедшие сутки, анализы атмосферного воздуха в городе Якутске не выявили превышение предельно-допустимой концентрации химических веществ, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале. С начала пожароопасного сезона на территории Якутии зарегистрировано свыше 800 природных пожаров на общей площади более 1,5 миллиона гектаров. По информации заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрея Коноплева, в пятницу в регионе действуют 46 лесных пожаров с общей площадью 208 974,5 гектара. "В Якутии ликвидировано 8 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 7343 га. Проводится работа по тушению 28 пожаров на площади 193 тысяч га. Из них локализовано 12 пожаров на площади 101 тысяча га", - рассказал Коноплев. По данным космического мониторинга Национального центра управления в кризисных ситуациях, задымленность наблюдалась в 29 населенных пунктах на территории 7 районов республики. "18 августа на территории республики проведено 34 исследования в городе Якутске и 3 районах: поселке Усть-Мая Усть-Майского района, Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского района, в городе Нюрба Нюрбинского района. По результатам исследований превышение предельно-допустимой концентрации химических веществ было установлено в поселке Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского района в одном исследовании по диоксиду азота до 1,15 ПДК", - доложила на брифинге начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по республике Аина Еремеева.
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происшествия, якутск, природные пожары в россии, нюрбинский район
Происшествия, Якутск, Природные пожары в России, Нюрбинский район
В Якутии за сутки потушили восемь природных пожаров

Восемь природных пожаров на семи тысячах гектаров потушили в Якутии за сутки

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТушение лесных пожаров в Якутии
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тушение лесных пожаров в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 18 авг - РИА Новости. Восемь лесных пожаров на площади свыше 7 тысяч гектаров потушили в Якутии за прошедшие сутки, анализы атмосферного воздуха в городе Якутске не выявили превышение предельно-допустимой концентрации химических веществ, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале.
С начала пожароопасного сезона на территории Якутии зарегистрировано свыше 800 природных пожаров на общей площади более 1,5 миллиона гектаров.
По информации заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрея Коноплева, в пятницу в регионе действуют 46 лесных пожаров с общей площадью 208 974,5 гектара.
«
"В Якутии ликвидировано 8 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 7343 га. Проводится работа по тушению 28 пожаров на площади 193 тысяч га. Из них локализовано 12 пожаров на площади 101 тысяча га", - рассказал Коноплев.
По данным космического мониторинга Национального центра управления в кризисных ситуациях, задымленность наблюдалась в 29 населенных пунктах на территории 7 районов республики. "18 августа на территории республики проведено 34 исследования в городе Якутске и 3 районах: поселке Усть-Мая Усть-Майского района, Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского района, в городе Нюрба Нюрбинского района. По результатам исследований превышение предельно-допустимой концентрации химических веществ было установлено в поселке Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского района в одном исследовании по диоксиду азота до 1,15 ПДК", - доложила на брифинге начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по республике Аина Еремеева.
Тушение лесного пожара в Якутии - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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08:31
 
ПроисшествияЯкутскПриродные пожары в РоссииНюрбинский район
 
 
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