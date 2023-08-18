https://ria.ru/20230818/yabloki-1890803121.html
Садоводы Липецкой области приступили к сбору яблок
Садоводы Липецкой области приступили к сбору яблок - РИА Новости, 18.08.2023
Садоводы Липецкой области приступили к сбору яблок
В садоводческих хозяйствах Липецкой области начался сбор яблок; на сегодняшний день собрано около двух тысяч тонн урожая, что на одну тысячу тонн больше... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:24
2023-08-18T12:24
2023-08-18T12:24
липецкая область
игорь артамонов
фрукты
яблоки
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ЛИПЕЦК, 18 авг - РИА Новости. В садоводческих хозяйствах Липецкой области начался сбор яблок; на сегодняшний день собрано около двух тысяч тонн урожая, что на одну тысячу тонн больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он добавил, что массовый сбор фруктов начнется после 25 августа. Большинство яблок (90%) традиционно выращены в Лебедянском районе. По словам Артамонова, их качество ценится далеко за пределами региона. "Липецкие аграрии используют в своей работе самые передовые технологии. Существенно помогает и господдержка. В 2023 году компании, занимающиеся садоводством, на закладку и уход за многолетними насаждениями уже получили все 276 миллионов рублей, запланированных на эти мероприятия", - сказал Артамонов. Он уточнил, что в Липецкой области собирается самый большой в ЦФО урожай яблок — от 40 до 63 тысяч тонн плодов. Высокорослые сады заменяются низкорослыми с урожайностью не менее 300-400 центнеров с гектара. Ежегодно в регионе закладывается порядка 400 гектаров молодых садов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, фрукты, яблоки
Липецкая область, Игорь Артамонов, Фрукты, яблоки
ЛИПЕЦК, 18 авг - РИА Новости. В садоводческих хозяйствах Липецкой области начался сбор яблок; на сегодняшний день собрано около двух тысяч тонн урожая, что на одну тысячу тонн больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он добавил, что массовый сбор фруктов начнется после 25 августа. Большинство яблок (90%) традиционно выращены в Лебедянском районе. По словам Артамонова, их качество ценится далеко за пределами региона.
Липецким аграриям выплатили основную часть господдержки 2023 года
"Липецкие аграрии используют в своей работе самые передовые технологии. Существенно помогает и господдержка. В 2023 году компании, занимающиеся садоводством, на закладку и уход за многолетними насаждениями уже получили все 276 миллионов рублей, запланированных на эти мероприятия", - сказал Артамонов
.
Он уточнил, что в Липецкой области собирается самый большой в ЦФО урожай яблок — от 40 до 63 тысяч тонн плодов. Высокорослые сады заменяются низкорослыми с урожайностью не менее 300-400 центнеров с гектара. Ежегодно в регионе закладывается порядка 400 гектаров молодых садов.