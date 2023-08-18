https://ria.ru/20230818/yabloki-1890803121.html

Садоводы Липецкой области приступили к сбору яблок

Садоводы Липецкой области приступили к сбору яблок - РИА Новости, 18.08.2023

Садоводы Липецкой области приступили к сбору яблок

В садоводческих хозяйствах Липецкой области начался сбор яблок; на сегодняшний день собрано около двух тысяч тонн урожая, что на одну тысячу тонн больше... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:24

2023-08-18T12:24

2023-08-18T12:24

липецкая область

игорь артамонов

фрукты

яблоки

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ЛИПЕЦК, 18 авг - РИА Новости. В садоводческих хозяйствах Липецкой области начался сбор яблок; на сегодняшний день собрано около двух тысяч тонн урожая, что на одну тысячу тонн больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он добавил, что массовый сбор фруктов начнется после 25 августа. Большинство яблок (90%) традиционно выращены в Лебедянском районе. По словам Артамонова, их качество ценится далеко за пределами региона. "Липецкие аграрии используют в своей работе самые передовые технологии. Существенно помогает и господдержка. В 2023 году компании, занимающиеся садоводством, на закладку и уход за многолетними насаждениями уже получили все 276 миллионов рублей, запланированных на эти мероприятия", - сказал Артамонов. Он уточнил, что в Липецкой области собирается самый большой в ЦФО урожай яблок — от 40 до 63 тысяч тонн плодов. Высокорослые сады заменяются низкорослыми с урожайностью не менее 300-400 центнеров с гектара. Ежегодно в регионе закладывается порядка 400 гектаров молодых садов.

https://ria.ru/20230816/gospodderzhka-1890447825.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, фрукты, яблоки