https://ria.ru/20230818/vzryv-1890951602.html

Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители, сообщил источник

Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители, сообщил источник - РИА Новости, 18.08.2023

Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители, сообщил источник

Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители, атака могла быть специально направлена на них, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, работающий... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T23:44

2023-08-18T23:44

2023-08-18T23:44

донецк

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители, атака могла быть специально направлена на них, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, работающий на месте происшествия. Ранее сообщалось, что взрыв произошёл около 20.00 около лицея №5 на Школьном бульваре в центре Донецка. Погибли три человека. "Эксперты-взрывотехники сейчас пытаются определить причину взрыва, ищут поражающие элементы. По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие - строители, выполнявшие ремонт бульвара. Возможно, на них с дрона специально сбросили ВОГ (выстрел осколочный гранатометный), также рассматривается версия бытового взрыва, или боеприпас им как-то подбросили", - сообщил РИА Новости работающий на месте представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20230818/vsu-1890910875.html

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Последствия взрыва в центре Донецка В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По словам очевидцев, инцидент произошел примерно в 20:00 возле лицея №5 на Школьном бульваре. Несколько человек получили ранения, экипажи скорой помощи увезли их с места происшествия. 2023-08-18T23:44 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецк