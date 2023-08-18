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Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители, сообщил источник
Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители, сообщил источник - РИА Новости, 18.08.2023
Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители, сообщил источник
Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители, атака могла быть специально направлена на них, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, работающий... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T23:44
2023-08-18T23:44
2023-08-18T23:44
донецк
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители, атака могла быть специально направлена на них, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, работающий на месте происшествия. Ранее сообщалось, что взрыв произошёл около 20.00 около лицея №5 на Школьном бульваре в центре Донецка. Погибли три человека. "Эксперты-взрывотехники сейчас пытаются определить причину взрыва, ищут поражающие элементы. По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие - строители, выполнявшие ремонт бульвара. Возможно, на них с дрона специально сбросили ВОГ (выстрел осколочный гранатометный), также рассматривается версия бытового взрыва, или боеприпас им как-то подбросили", - сообщил РИА Новости работающий на месте представитель экстренных служб.
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Последствия взрыва в центре Донецка
В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По словам очевидцев, инцидент произошел примерно в 20:00 возле лицея №5 на Школьном бульваре. Несколько человек получили ранения, экипажи скорой помощи увезли их с места происшествия.
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донецк
Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители, сообщил источник
Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители, атака могла быть специально направлена на них, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, работающий на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что взрыв произошёл около 20.00 около лицея №5 на Школьном бульваре в центре Донецка. Погибли три человека.
"Эксперты-взрывотехники сейчас пытаются определить причину взрыва, ищут поражающие элементы. По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие - строители, выполнявшие ремонт бульвара. Возможно, на них с дрона специально сбросили ВОГ (выстрел осколочный гранатометный), также рассматривается версия бытового взрыва, или боеприпас им как-то подбросили", - сообщил РИА Новости работающий на месте представитель экстренных служб.
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