https://ria.ru/20230818/vystavka-1890915654.html
В Лужниках пройдет выставка-пристройство животных из приютов Москвы
В Лужниках пройдет выставка-пристройство животных из приютов Москвы - РИА Новости, 18.08.2023
В Лужниках пройдет выставка-пристройство животных из приютов Москвы
Выставка-пристройство животных из приютов Москвы пройдет в "Лужниках" 19 августа во Всемирный день защиты бездомных животных, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T18:21
2023-08-18T18:21
2023-08-18T18:21
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Выставка-пристройство животных из приютов Москвы пройдет в "Лужниках" 19 августа во Всемирный день защиты бездомных животных, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Выставка-пристройство животных из городских приютов пройдет на МУФ-2023 в "Лужниках" во Всемирный день защиты бездомных животных. 19 августа, с 11.00 до 16.00 на открытой площадке Фестиваля городского хозяйства в "Лужниках", - говорится в сообщении. Отмечается, что на выставку в поисках дома приедут наиболее социализированные питомцы приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест". Всего семь кошек и семь собак – все они полностью готовы к переезду домой: привиты, стерилизованы и здоровы. Уточняется, что с собаками можно будет погулять, а кошек – погладить и взять на руки. А после, заключив договор, забрать домой. "Специалисты ГБУ "Доринвест" и волонтеры расскажут вам все о заинтересовавшем животном, поделятся советами по уходу за будущим питомцем", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20230816/priyut-1890392718.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, городское хозяйство москвы, гбу "доринвест"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, ГБУ "Доринвест"
В Лужниках пройдет выставка-пристройство животных из приютов Москвы
Выставка-пристройство животных из приютов Москвы пройдет в "Лужниках" 19 августа
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Выставка-пристройство животных из приютов Москвы пройдет в "Лужниках" 19 августа во Всемирный день защиты бездомных животных, сообщается в телеграм-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Выставка-пристройство животных из городских приютов пройдет на МУФ-2023 в "Лужниках" во Всемирный день защиты бездомных животных. 19 августа, с 11.00 до 16.00 на открытой площадке Фестиваля городского хозяйства в "Лужниках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на выставку в поисках дома приедут наиболее социализированные питомцы приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест"
. Всего семь кошек и семь собак – все они полностью готовы к переезду домой: привиты, стерилизованы и здоровы.
Уточняется, что с собаками можно будет погулять, а кошек – погладить и взять на руки. А после, заключив договор, забрать домой.
"Специалисты ГБУ "Доринвест" и волонтеры расскажут вам все о заинтересовавшем животном, поделятся советами по уходу за будущим питомцем", - добавили в сообщении.
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