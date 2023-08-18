https://ria.ru/20230818/vystavka-1890915654.html

В Лужниках пройдет выставка-пристройство животных из приютов Москвы

В Лужниках пройдет выставка-пристройство животных из приютов Москвы - РИА Новости, 18.08.2023

В Лужниках пройдет выставка-пристройство животных из приютов Москвы

Выставка-пристройство животных из приютов Москвы пройдет в "Лужниках" 19 августа во Всемирный день защиты бездомных животных, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T18:21

2023-08-18T18:21

2023-08-18T18:21

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городское хозяйство москвы

гбу "доринвест"

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Выставка-пристройство животных из приютов Москвы пройдет в "Лужниках" 19 августа во Всемирный день защиты бездомных животных, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Выставка-пристройство животных из городских приютов пройдет на МУФ-2023 в "Лужниках" во Всемирный день защиты бездомных животных. 19 августа, с 11.00 до 16.00 на открытой площадке Фестиваля городского хозяйства в "Лужниках", - говорится в сообщении. Отмечается, что на выставку в поисках дома приедут наиболее социализированные питомцы приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест". Всего семь кошек и семь собак – все они полностью готовы к переезду домой: привиты, стерилизованы и здоровы. Уточняется, что с собаками можно будет погулять, а кошек – погладить и взять на руки. А после, заключив договор, забрать домой. "Специалисты ГБУ "Доринвест" и волонтеры расскажут вам все о заинтересовавшем животном, поделятся советами по уходу за будущим питомцем", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20230816/priyut-1890392718.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, гбу "доринвест"