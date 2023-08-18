https://ria.ru/20230818/vyplata-1890895898.html

Руденя: педагоги Верхневолжья получат региональную выплату к 1 сентября

Руденя: педагоги Верхневолжья получат региональную выплату к 1 сентября - РИА Новости, 18.08.2023

Руденя: педагоги Верхневолжья получат региональную выплату к 1 сентября

Более 40 тысяч работников учреждений образования Тверской области вновь получат единовременную региональную выплату к новому учебному году, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:53

2023-08-18T16:53

2023-08-18T16:53

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 18 авг – РИА Новости. Более 40 тысяч работников учреждений образования Тверской области вновь получат единовременную региональную выплату к новому учебному году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24. Тверь". "Принято решение о предоставлении выплат нашим преподавателям, техническому персоналу к 1 сентября. Это уже стало традиционным направлением нашей работы", - сказал Руденя. В пресс-службе регионального правительства пояснили, что впервые решение о предоставлении таких выплат было принято главой региона в 2021 году. В прошлом году педагоги также получали поддержку. В 2023 году единовременные выплаты к 1 сентября получат работники всех категорий системы образования – руководящий и педагогический состав, персонал 1125 организаций. Это школы и детские сады, включая частные учреждения, колледжи, организации дополнительного образования, спортивные учреждения, детские дома и дома ребёнка, школы-интернаты, реабилитационные центры для несовершеннолетних. Размер выплаты составит 10 тысяч рублей для учителей, воспитателей, тренеров, инструкторов-методистов, педагогов дополнительного образования, руководителей учреждений и их заместителей. Выплата в размере 5 тысяч рублей предусмотрена для помощников воспитателей, сторожей, бухгалтеров, уборщиков и других сотрудников образовательных организаций.

https://ria.ru/20230818/medkolledzhi-1890812986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя