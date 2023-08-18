https://ria.ru/20230818/vydacha-1890733782.html

Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов

Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов - РИА Новости, 18.08.2023

Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов

Южная Корея выдала России Шакиржона Улпиджанова, обвиняемого в финансировании террористов из "Исламского государства"*, сообщила журналистам представитель МВД... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T04:20

2023-08-18T04:20

2023-08-18T09:34

россия

южная корея

ирина волк

интерпол

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890752112_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_68b254cb83a1a88692c6de801acc603c.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Южная Корея выдала России Шакиржона Улпиджанова, обвиняемого в финансировании террористов из "Исламского государства"*, сообщила журналистам представитель МВД Ирина Волк."Из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован Шакиржон Улпиджанов", — сказала она.По предварительной информации, преступление произошло в Южной Корее: фигурант "умышленно предоставил" деньги участнику "ИГИЛ"*, после чего их потратили на покупку огнестрельного оружия. В марте в этой же стране Улпиджанова задержали."Генеральной прокуратурой Российской Федерации НЦБ Интерпола МВД России дано поручение об организации процедуры депортации разыскиваемого. Сегодня он передан представителям российской полиции для доставки в Москву", — добавила Волк.Уголовное дело о финансировании терроризма против Улпиджанова возбудили еще в январе этого года.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20230620/terrorizm-1879433930.html

россия

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, южная корея, ирина волк, интерпол, в мире