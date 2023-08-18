https://ria.ru/20230818/vydacha-1890733782.html
Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов
Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов - РИА Новости, 18.08.2023
Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов
Южная Корея выдала России Шакиржона Улпиджанова, обвиняемого в финансировании террористов из "Исламского государства"*, сообщила журналистам представитель МВД... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T04:20
2023-08-18T04:20
2023-08-18T09:34
россия
южная корея
ирина волк
интерпол
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890752112_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_68b254cb83a1a88692c6de801acc603c.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Южная Корея выдала России Шакиржона Улпиджанова, обвиняемого в финансировании террористов из "Исламского государства"*, сообщила журналистам представитель МВД Ирина Волк."Из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован Шакиржон Улпиджанов", — сказала она.По предварительной информации, преступление произошло в Южной Корее: фигурант "умышленно предоставил" деньги участнику "ИГИЛ"*, после чего их потратили на покупку огнестрельного оружия. В марте в этой же стране Улпиджанова задержали."Генеральной прокуратурой Российской Федерации НЦБ Интерпола МВД России дано поручение об организации процедуры депортации разыскиваемого. Сегодня он передан представителям российской полиции для доставки в Москву", — добавила Волк.Уголовное дело о финансировании терроризма против Улпиджанова возбудили еще в январе этого года.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20230620/terrorizm-1879433930.html
россия
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890752112_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_a2080a86ed11c331edb2d33c3828c716.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная корея, ирина волк, интерпол, в мире
Россия, Южная Корея, Ирина Волк, Интерпол, В мире
Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов
МВД: Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов ИГИЛ
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Южная Корея выдала России Шакиржона Улпиджанова, обвиняемого в финансировании террористов из "Исламского государства"*, сообщила журналистам представитель МВД Ирина Волк.
«
"Из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован Шакиржон Улпиджанов", — сказала она.
По предварительной информации, преступление произошло в Южной Корее: фигурант "умышленно предоставил" деньги участнику "ИГИЛ"*, после чего их потратили на покупку огнестрельного оружия. В марте в этой же стране Улпиджанова задержали.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации НЦБ Интерпола МВД России дано поручение об организации процедуры депортации разыскиваемого. Сегодня он передан представителям российской полиции для доставки в Москву", — добавила Волк.
Уголовное дело о финансировании терроризма против Улпиджанова возбудили еще в январе этого года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
В ФСБ предупредили о возможном возрождении ИГ* в регионах Африки