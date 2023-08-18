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Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов - РИА Новости, 18.08.2023
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04:20 18.08.2023 (обновлено: 09:34 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/vydacha-1890733782.html
Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов
Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов - РИА Новости, 18.08.2023
Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов
Южная Корея выдала России Шакиржона Улпиджанова, обвиняемого в финансировании террористов из "Исламского государства"*, сообщила журналистам представитель МВД... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T04:20
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россия
южная корея
ирина волк
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Южная Корея выдала России Шакиржона Улпиджанова, обвиняемого в финансировании террористов из "Исламского государства"*, сообщила журналистам представитель МВД Ирина Волк.&quot;Из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован Шакиржон Улпиджанов&quot;, — сказала она.По предварительной информации, преступление произошло в Южной Корее: фигурант "умышленно предоставил" деньги участнику "ИГИЛ"*, после чего их потратили на покупку огнестрельного оружия. В марте в этой же стране Улпиджанова задержали."Генеральной прокуратурой Российской Федерации НЦБ Интерпола МВД России дано поручение об организации процедуры депортации разыскиваемого. Сегодня он передан представителям российской полиции для доставки в Москву", — добавила Волк.Уголовное дело о финансировании терроризма против Улпиджанова возбудили еще в январе этого года.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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россия, южная корея, ирина волк, интерпол, в мире
Россия, Южная Корея, Ирина Волк, Интерпол, В мире
Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов

МВД: Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов ИГИЛ

© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники полиции в Южной Корее
Сотрудники полиции в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Сотрудники полиции в Южной Корее. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Южная Корея выдала России Шакиржона Улпиджанова, обвиняемого в финансировании террористов из "Исламского государства"*, сообщила журналистам представитель МВД Ирина Волк.
«

"Из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован Шакиржон Улпиджанов", — сказала она.

По предварительной информации, преступление произошло в Южной Корее: фигурант "умышленно предоставил" деньги участнику "ИГИЛ"*, после чего их потратили на покупку огнестрельного оружия. В марте в этой же стране Улпиджанова задержали.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации НЦБ Интерпола МВД России дано поручение об организации процедуры депортации разыскиваемого. Сегодня он передан представителям российской полиции для доставки в Москву", — добавила Волк.
Уголовное дело о финансировании терроризма против Улпиджанова возбудили еще в январе этого года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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