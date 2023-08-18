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"Ничего не сделать". В Киеве пришли в ужас из-за ЧП на фронте
"Ничего не сделать". В Киеве пришли в ужас из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 18.08.2023
"Ничего не сделать". В Киеве пришли в ужас из-за ЧП на фронте
ВСУ не смогли прорвать российскую линию обороны и понесли огромные потери. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T19:59
2023-08-18T19:59
2023-08-18T20:09
специальная военная операция на украине
в мире
киев
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харьковская область
олег соскин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. ВСУ не смогли прорвать российскую линию обороны и понесли огромные потери. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."На фронте ничего хорошего нет, введены последние стратегические силы. <…> Надо прямо говорить, что нет никаких достижений. <…> Ничего этот Залужный уже сделать не может", — сказал он.По словам эксперта, при контрнаступлении украинские войска понесли огромные потери среди личного состава. Кладбища в стране только продолжают расти, а больницы переполнены, отметил Соскин.Владимир Зеленский показал, что не способен управлять страной в военное время, поэтому ему следует подать в отставку и назначить досрочные выборы, резюмировал экс-советник.На минувшей неделе Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале августа российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
https://ria.ru/20230818/odessa-1890845528.html
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в мире, киев, россия, харьковская область, олег соскин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, леонид кучма
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Харьковская область, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Леонид Кучма
"Ничего не сделать". В Киеве пришли в ужас из-за ЧП на фронте
Экс-советник Кучмы Соскин: контрнаступление ВСУ уже не спасти