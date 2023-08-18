https://ria.ru/20230818/vsu-1890929660.html

Источник: ВС России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях

Источник: ВС России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях - РИА Новости, 18.08.2023

Источник: ВС России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях

Российские войска полностью зачистили от ВСУ левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T19:56

2023-08-18T19:56

2023-08-18T20:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

вооруженные силы рф

владимир сальдо

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 авг — РИА Новости. Российские войска полностью зачистили от ВСУ левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости источник."В районе Казачьих Лагерей подразделениями группировки "Днепр" полностью ликвидированы остатки украинских боевиков и наемников, левый берег контролируется подразделениями ВС России", — сказал собеседник агентства.Вооруженные силы пресекают попытки противника форсировать Днепр в районе Казачьих Лагерей огнем артиллерии, а летчики круглосуточно патрулируют этот участок боевых действий."Также активно работает русская авиация по точкам на правобережье Днепра, не допуская новых попыток форсирования реки", — добавил источник.Собеседник РИА Новости уточнил, что сейчас подразделения инженерных войск разминируют местность в районе Казачьих Лагерей от неразорвавшихся снарядов и взрывных устройств."Потерпев неудачу с прорывом на левый берег, боевики киевского режима обстреливают жилые кварталы поселка в отместку за свой провал", — добавил источник.После зачистки местности и бегства остатков ВСУ российские бойцы нашли большое количество оружия, в том числе западного образца, переправленного на левый берег украинскими военными и иностранными наемниками.О неудачной попытке противника высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра в районе села Казачьи Лагеря сообщил в начале августа врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Российские военные не позволили им этого сделать.

https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890149349.html

херсонская область

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Обстановка в поселке Казачьи Лагери, освобожденном от ВСУ Российские войска полностью зачистили от ВСУ левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости источник. 2023-08-18T19:56 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф, владимир сальдо