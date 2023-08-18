https://ria.ru/20230818/vsu-1890929660.html
Источник: ВС России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях
Источник: ВС России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях - РИА Новости, 18.08.2023
Источник: ВС России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях
Российские войска полностью зачистили от ВСУ левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T19:56
2023-08-18T19:56
2023-08-18T20:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
вооруженные силы рф
владимир сальдо
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 авг — РИА Новости. Российские войска полностью зачистили от ВСУ левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости источник."В районе Казачьих Лагерей подразделениями группировки "Днепр" полностью ликвидированы остатки украинских боевиков и наемников, левый берег контролируется подразделениями ВС России", — сказал собеседник агентства.Вооруженные силы пресекают попытки противника форсировать Днепр в районе Казачьих Лагерей огнем артиллерии, а летчики круглосуточно патрулируют этот участок боевых действий."Также активно работает русская авиация по точкам на правобережье Днепра, не допуская новых попыток форсирования реки", — добавил источник.Собеседник РИА Новости уточнил, что сейчас подразделения инженерных войск разминируют местность в районе Казачьих Лагерей от неразорвавшихся снарядов и взрывных устройств."Потерпев неудачу с прорывом на левый берег, боевики киевского режима обстреливают жилые кварталы поселка в отместку за свой провал", — добавил источник.После зачистки местности и бегства остатков ВСУ российские бойцы нашли большое количество оружия, в том числе западного образца, переправленного на левый берег украинскими военными и иностранными наемниками.О неудачной попытке противника высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра в районе села Казачьи Лагеря сообщил в начале августа врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Российские военные не позволили им этого сделать.
https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890149349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890932870_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5fb5188008021beebbb7d00dfaded07d.jpg
Обстановка в поселке Казачьи Лагери, освобожденном от ВСУ
Российские войска полностью зачистили от ВСУ левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости источник.
2023-08-18T19:56
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Владимир Сальдо
Источник: ВС России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях
ВС России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 авг — РИА Новости. Российские войска полностью зачистили от ВСУ левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости источник.
"В районе Казачьих Лагерей подразделениями группировки "Днепр" полностью ликвидированы остатки украинских боевиков и наемников, левый берег контролируется подразделениями ВС России", — сказал собеседник агентства.
Вооруженные силы пресекают попытки противника форсировать Днепр в районе Казачьих Лагерей огнем артиллерии, а летчики круглосуточно патрулируют этот участок боевых действий.
"Также активно работает русская авиация по точкам на правобережье Днепра, не допуская новых попыток форсирования реки", — добавил источник.
ВС России пресекли попытку переброски диверсантов на левый берег Днепра
Собеседник РИА Новости уточнил, что сейчас подразделения инженерных войск разминируют местность в районе Казачьих Лагерей от неразорвавшихся снарядов и взрывных устройств.
«
"Потерпев неудачу с прорывом на левый берег, боевики киевского режима обстреливают жилые кварталы поселка в отместку за свой провал", — добавил источник.
После зачистки местности и бегства остатков ВСУ российские бойцы нашли большое количество оружия, в том числе западного образца, переправленного на левый берег украинскими военными и иностранными наемниками.
О неудачной попытке противника высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра в районе села Казачьи Лагеря сообщил в начале августа врио главы Херсонской области Владимир Сальдо
. Российские военные не позволили им этого сделать.