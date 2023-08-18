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Ничего не останется. В США забили тревогу из-за маневра ВСУ в Запорожье
Ничего не останется. В США забили тревогу из-за маневра ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 18.08.2023
Ничего не останется. В США забили тревогу из-за маневра ВСУ в Запорожье
Контрнаступление привело к серьезному ослаблению ВСУ из-за высоких потерь среди личного состава. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T18:36
2023-08-18T18:36
2023-08-18T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Контрнаступление привело к серьезному ослаблению ВСУ из-за высоких потерь среди личного состава. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украина перебросила свои лучшие резервы на Запорожское направление, когда их разобьют, то у них ничего не останется", — отметил эксперт.По его словам, украинские войска испытывают острую нехватку боеприпасов, а многие из поставленных западных танков были уничтожены на передовой. Но самой серьезной проблемой ВСУ Риттер назвал катастрофические потери среди личного состава."Им не хватает военных, причем мужчины уже не хотят идти на фронт", — добавил спикер.Сейчас украинская армия, по словам офицера, в основном состоит из тех, кого насильно отправили на передовую без должной подготовки. При этом даже этого количества уже не хватает, чтобы обеспечить оборону по всей линии фронта.Украина 4 июня начала наступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".Как заявило российское Министерство обороны, за июнь и июль войска противника потеряли более 43 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Ничего не останется. В США забили тревогу из-за маневра ВСУ в Запорожье
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ ждет крах после провала наступления в Запорожье