Рейтинг@Mail.ru
Ничего не останется. В США забили тревогу из-за маневра ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 18.08.2023 (обновлено: 19:00 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/vsu-1890917588.html
Ничего не останется. В США забили тревогу из-за маневра ВСУ в Запорожье
Ничего не останется. В США забили тревогу из-за маневра ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 18.08.2023
Ничего не останется. В США забили тревогу из-за маневра ВСУ в Запорожье
Контрнаступление привело к серьезному ослаблению ВСУ из-за высоких потерь среди личного состава. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T18:36
2023-08-18T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fc9dabf6b05bb0265a770403a7959b0.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Контрнаступление привело к серьезному ослаблению ВСУ из-за высоких потерь среди личного состава. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.&quot;Украина перебросила свои лучшие резервы на Запорожское направление, когда их разобьют, то у них ничего не останется&quot;, — отметил эксперт.По его словам, украинские войска испытывают острую нехватку боеприпасов, а многие из поставленных западных танков были уничтожены на передовой. Но самой серьезной проблемой ВСУ Риттер назвал катастрофические потери среди личного состава."Им не хватает военных, причем мужчины уже не хотят идти на фронт", — добавил спикер.Сейчас украинская армия, по словам офицера, в основном состоит из тех, кого насильно отправили на передовую без должной подготовки. При этом даже этого количества уже не хватает, чтобы обеспечить оборону по всей линии фронта.Украина 4 июня начала наступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".Как заявило российское Министерство обороны, за июнь и июль войска противника потеряли более 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230818/goroda-1890874384.html
https://ria.ru/20230818/odessa-1890845528.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6f6d743c5f3ea3b8e419ce3e600c3c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Ничего не останется. В США забили тревогу из-за маневра ВСУ в Запорожье

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ ждет крах после провала наступления в Запорожье

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Контрнаступление привело к серьезному ослаблению ВСУ из-за высоких потерь среди личного состава. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«

"Украина перебросила свои лучшие резервы на Запорожское направление, когда их разобьют, то у них ничего не останется", — отметил эксперт.

По его словам, украинские войска испытывают острую нехватку боеприпасов, а многие из поставленных западных танков были уничтожены на передовой. Но самой серьезной проблемой ВСУ Риттер назвал катастрофические потери среди личного состава.
"Им не хватает военных, причем мужчины уже не хотят идти на фронт", — добавил спикер.
Боевая работа подразделений 1-й танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
"Захватывать города". В Испании пришли в ужас от маневра ВСУ на передовой
Вчера, 16:04
Сейчас украинская армия, по словам офицера, в основном состоит из тех, кого насильно отправили на передовую без должной подготовки. При этом даже этого количества уже не хватает, чтобы обеспечить оборону по всей линии фронта.
Украина 4 июня начала наступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
Как заявило российское Министерство обороны, за июнь и июль войска противника потеряли более 43 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Уже слишком поздно. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
Вчера, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала