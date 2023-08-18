Рейтинг@Mail.ru
В Донецке заявили, что ВСУ стали экономнее применять западную технику - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 18.08.2023 (обновлено: 19:02 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/vsu-1890916544.html
В Донецке заявили, что ВСУ стали экономнее применять западную технику
В Донецке заявили, что ВСУ стали экономнее применять западную технику - РИА Новости, 18.08.2023
В Донецке заявили, что ВСУ стали экономнее применять западную технику
После двух с лишним месяцев своего контрнаступления украинские войска стали экономнее применять поставленную Западом технику, заявил РИА Новости советник врио... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T18:30
2023-08-18T19:02
специальная военная операция на украине
безопасность
ян гагин
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890922794_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ee5955af4bb820b0a329d4e024bda79.jpg
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. После двух с лишним месяцев своего контрнаступления украинские войска стали экономнее применять поставленную Западом технику, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "После уже почти трех месяцев так называемого контрнаступления, как говорят украинцы, его третьей фазы, сейчас они научились расходовать дорогостоящую военную технику, которая к ним попала из стран НАТО в качестве помощи. Потому что в первые волны они бросали ее в большом количестве, и она гибла ввиду того, что она не всегда соответствует реалиям современной войны. Сейчас они стали ее экономить, и это заметно на фронте", - рассказал Гагин. Он отметил, что российские военные "уничтожили уже порядка 40% всей военной помощи, которую Украина получила от НАТО". "Экономить или не экономить - роли никакой не играет, мы уничтожим ее всю", - добавил собеседник. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Гагин: ВСУ стали экономить военную технику стран НАТО
После двух с лишним месяцев своего контрнаступления украинские войска стали экономнее применять поставленную Западом технику, заявил РИА Новости советник Пушилина Ян Гагин.
2023-08-18T18:30
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890922794_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4eee3b6bfa306337e073152d6a655599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, ян гагин, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ян Гагин, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке заявили, что ВСУ стали экономнее применять западную технику

Гагин: ВСУ после двух месяцев контрнаступления стали беречь западную технику

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. После двух с лишним месяцев своего контрнаступления украинские войска стали экономнее применять поставленную Западом технику, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"После уже почти трех месяцев так называемого контрнаступления, как говорят украинцы, его третьей фазы, сейчас они научились расходовать дорогостоящую военную технику, которая к ним попала из стран НАТО в качестве помощи. Потому что в первые волны они бросали ее в большом количестве, и она гибла ввиду того, что она не всегда соответствует реалиям современной войны. Сейчас они стали ее экономить, и это заметно на фронте", - рассказал Гагин.
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков, 10 июня 2023 года
Эхо Сталинграда: ФРГ в шоке от потерь "Леопардов" и ищет пути отступления
14 июня, 08:00
Он отметил, что российские военные "уничтожили уже порядка 40% всей военной помощи, которую Украина получила от НАТО". "Экономить или не экономить - роли никакой не играет, мы уничтожим ее всю", - добавил собеседник.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Запад устал. Украину готовят к поражению
17 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЯн ГагинРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала