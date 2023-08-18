https://ria.ru/20230818/vsu-1890916544.html

В Донецке заявили, что ВСУ стали экономнее применять западную технику

В Донецке заявили, что ВСУ стали экономнее применять западную технику - РИА Новости, 18.08.2023

В Донецке заявили, что ВСУ стали экономнее применять западную технику

После двух с лишним месяцев своего контрнаступления украинские войска стали экономнее применять поставленную Западом технику, заявил РИА Новости советник врио... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T18:30

2023-08-18T18:30

2023-08-18T19:02

специальная военная операция на украине

безопасность

ян гагин

россия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. После двух с лишним месяцев своего контрнаступления украинские войска стали экономнее применять поставленную Западом технику, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "После уже почти трех месяцев так называемого контрнаступления, как говорят украинцы, его третьей фазы, сейчас они научились расходовать дорогостоящую военную технику, которая к ним попала из стран НАТО в качестве помощи. Потому что в первые волны они бросали ее в большом количестве, и она гибла ввиду того, что она не всегда соответствует реалиям современной войны. Сейчас они стали ее экономить, и это заметно на фронте", - рассказал Гагин. Он отметил, что российские военные "уничтожили уже порядка 40% всей военной помощи, которую Украина получила от НАТО". "Экономить или не экономить - роли никакой не играет, мы уничтожим ее всю", - добавил собеседник. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

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Гагин: ВСУ стали экономить военную технику стран НАТО После двух с лишним месяцев своего контрнаступления украинские войска стали экономнее применять поставленную Западом технику, заявил РИА Новости советник Пушилина Ян Гагин. 2023-08-18T18:30 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, ян гагин, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр