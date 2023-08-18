https://ria.ru/20230818/vsu-1890910875.html

В Донецке заявили о ежедневных кассетных ударах по городу со стороны ВСУ

В Донецке заявили о ежедневных кассетных ударах по городу со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.08.2023

В Донецке заявили о ежедневных кассетных ударах по городу со стороны ВСУ

Удары кассетными боеприпасами наносятся по Донецку ежедневно, вопреки заявлениям Пентагона о применении ВСУ кассетных снарядов якобы "исключительно" по военным... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:58

2023-08-18T17:58

2023-08-18T17:58

специальная военная операция на украине

безопасность

донецк

донецкая народная республика

россия

ян гагин

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Удары кассетными боеприпасами наносятся по Донецку ежедневно, вопреки заявлениям Пентагона о применении ВСУ кассетных снарядов якобы "исключительно" по военным целям, заявил в пятницу РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Удары с помощью кассетных боеприпасов наносятся по донецкой агломерации как минимум регулярно, каждый день. Эти снаряды рвутся регулярно как раз над столицей республики. Очень страдает Киевский район, Ворошиловский, практически все районы, до которых может добить их артиллерия… Все эти факты зафиксированы СК, и не просто описаны, а описаны с фототаблицами, ранеными. Так что Пентагон не прав, и я думаю, что когда-нибудь на военном трибунале это еще прозвучит", - сказал Гагин. Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230816/subboepripasy-1890461084.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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