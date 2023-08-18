https://ria.ru/20230818/vsu-1890892280.html

МИД России обратился к украинским военным

МИД России обратился к украинским военным - РИА Новости, 18.08.2023

МИД России обратился к украинским военным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала солдатам ВСУ обратить оружие против киевского режима или сдаться. Комментарий дипломата... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:46

2023-08-18T16:46

2023-08-18T16:46

специальная военная операция на украине

в мире

россия

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала солдатам ВСУ обратить оружие против киевского режима или сдаться. Комментарий дипломата размещен на сайте ведомства."Тем же украинским военнослужащим, кто – уверены – понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против нее или же капитулировать перед нашими войсками", — отметила она.Захарова добавила, что в этих случаях достойное гуманное отношение к украинским военным гарантируется.Она также отметила, что преступный киевский режим не прекращает вести обстрелы российских городов и сел, применяя натовское оружие. Их действия приводят к жертвам среди мирных жителей, в том числе детей.

https://ria.ru/20230818/goroda-1890874384.html

https://ria.ru/20230818/odessa-1890845528.html

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в мире, россия, мария захарова, вооруженные силы украины