Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления
Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 40 тысяч
© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Безвозвратные потери украинских сил с момента начала контрнаступлении превысили 40 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет, считает заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
Он напомнил, что идет уже третий месяц украинского контрнаступления, где, по его словам, противник не может похвастаться ничем, кроме потерь десятков тысяч своих бойцов и более половины предоставленной западными странами техники.
"У них потери только в одном данном "контрнаступе" уже вышли за 40 тысяч человек только безвозвратными потерями. Цифра достоверная, и она с каждым днем двигается все вверх и вверх", - сказал Алаудинов.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек (сюда, вероятно, включались не только убитые и умершие от ранений, но раненые) и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.