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Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/vsu-1890831732.html
Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления
Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления - РИА Новости, 18.08.2023
Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления
Безвозвратные потери украинских сил с момента начала контрнаступлении превысили 40 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет, считает заместитель командующего РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:07
2023-08-18T14:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
апты алаудинов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Безвозвратные потери украинских сил с момента начала контрнаступлении превысили 40 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет, считает заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". Он напомнил, что идет уже третий месяц украинского контрнаступления, где, по его словам, противник не может похвастаться ничем, кроме потерь десятков тысяч своих бойцов и более половины предоставленной западными странами техники. "У них потери только в одном данном "контрнаступе" уже вышли за 40 тысяч человек только безвозвратными потерями. Цифра достоверная, и она с каждым днем двигается все вверх и вверх", - сказал Алаудинов. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек (сюда, вероятно, включались не только убитые и умершие от ранений, но раненые) и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
https://ria.ru/20230816/medvedev-1890402721.html
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безопасность, россия, апты алаудинов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Апты Алаудинов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления

Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 40 тысяч

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Безвозвратные потери украинских сил с момента начала контрнаступлении превысили 40 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет, считает заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
Он напомнил, что идет уже третий месяц украинского контрнаступления, где, по его словам, противник не может похвастаться ничем, кроме потерь десятков тысяч своих бойцов и более половины предоставленной западными странами техники.
"У них потери только в одном данном "контрнаступе" уже вышли за 40 тысяч человек только безвозвратными потерями. Цифра достоверная, и она с каждым днем двигается все вверх и вверх", - сказал Алаудинов.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек (сюда, вероятно, включались не только убитые и умершие от ранений, но раненые) и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Кадры уничтоженных танков
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАпты АлаудиновУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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