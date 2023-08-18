https://ria.ru/20230818/vsu-1890831732.html

Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления

Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления - РИА Новости, 18.08.2023

Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления

Безвозвратные потери украинских сил с момента начала контрнаступлении превысили 40 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет, считает заместитель командующего РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:07

2023-08-18T14:07

2023-08-18T14:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

апты алаудинов

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_205:338:3071:1950_1920x0_80_0_0_3d0b7d6a992772a6228e0a548591aa3b.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Безвозвратные потери украинских сил с момента начала контрнаступлении превысили 40 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет, считает заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". Он напомнил, что идет уже третий месяц украинского контрнаступления, где, по его словам, противник не может похвастаться ничем, кроме потерь десятков тысяч своих бойцов и более половины предоставленной западными странами техники. "У них потери только в одном данном "контрнаступе" уже вышли за 40 тысяч человек только безвозвратными потерями. Цифра достоверная, и она с каждым днем двигается все вверх и вверх", - сказал Алаудинов. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек (сюда, вероятно, включались не только убитые и умершие от ранений, но раненые) и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

https://ria.ru/20230816/medvedev-1890402721.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, апты алаудинов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр