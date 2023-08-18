https://ria.ru/20230818/vsu-1890822103.html

Лишь одна битва. ВСУ принесли кошмарные новости с фронта

Лишь одна битва. ВСУ принесли кошмарные новости с фронта - РИА Новости, 18.08.2023

Лишь одна битва. ВСУ принесли кошмарные новости с фронта

Относительные успехи ВСУ достигаются ими слишком высокой ценой. Об этом пишет Bild. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:40

2023-08-18T13:40

2023-08-18T14:08

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Относительные успехи ВСУ достигаются ими слишком высокой ценой. Об этом пишет Bild."Украина потеряла не менее 31 бронетранспортера, в том числе 23 с противоминной защитой из стран НАТО", — говорится в публикации.Такие колоссальные потери были результатом битвы лишь за одно село, отмечает автор.По информации Bild, российская армия знает, что Украина испытывает сложности с заменой и ремонтом техники — на этот процесс уходит от нескольких недель до месяцев.Таким образом, Москва истощает своего противника и остается вопрос, сможет ли Киев компенсировать увеличивающиеся потери, резюмирует издание.С 4 июня началось обещанное Киевом контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230818/naemniki-1890789295.html

https://ria.ru/20230818/boepripasy-1890754577.html

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в мире, украина, москва, киев, нато, вооруженные силы украины, bild