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Лишь одна битва. ВСУ принесли кошмарные новости с фронта - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 18.08.2023 (обновлено: 14:08 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/vsu-1890822103.html
Лишь одна битва. ВСУ принесли кошмарные новости с фронта
Лишь одна битва. ВСУ принесли кошмарные новости с фронта - РИА Новости, 18.08.2023
Лишь одна битва. ВСУ принесли кошмарные новости с фронта
Относительные успехи ВСУ достигаются ими слишком высокой ценой. Об этом пишет Bild. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:40
2023-08-18T14:08
в мире
украина
москва
киев
нато
вооруженные силы украины
bild
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Относительные успехи ВСУ достигаются ими слишком высокой ценой. Об этом пишет Bild.&quot;Украина потеряла не менее 31 бронетранспортера, в том числе 23 с противоминной защитой из стран НАТО&quot;, — говорится в публикации.Такие колоссальные потери были результатом битвы лишь за одно село, отмечает автор.По информации Bild, российская армия знает, что Украина испытывает сложности с заменой и ремонтом техники — на этот процесс уходит от нескольких недель до месяцев.Таким образом, Москва истощает своего противника и остается вопрос, сможет ли Киев компенсировать увеличивающиеся потери, резюмирует издание.С 4 июня началось обещанное Киевом контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230818/naemniki-1890789295.html
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в мире, украина, москва, киев, нато, вооруженные силы украины, bild
В мире, Украина, Москва, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины, Bild, Специальная военная операция на Украине
Лишь одна битва. ВСУ принесли кошмарные новости с фронта

Bild: ВСУ стремительно теряют западную технику

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Относительные успехи ВСУ достигаются ими слишком высокой ценой. Об этом пишет Bild.
«

"Украина потеряла не менее 31 бронетранспортера, в том числе 23 с противоминной защитой из стран НАТО", — говорится в публикации.

Такие колоссальные потери были результатом битвы лишь за одно село, отмечает автор.
По информации Bild, российская армия знает, что Украина испытывает сложности с заменой и ремонтом техники — на этот процесс уходит от нескольких недель до месяцев.
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Американские наемники рассказали об ужасах, которые им устраивает Россия
11:49
Таким образом, Москва истощает своего противника и остается вопрос, сможет ли Киев компенсировать увеличивающиеся потери, резюмирует издание.
С 4 июня началось обещанное Киевом контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваКиевНАТОВооруженные силы УкраиныBild
 
 
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