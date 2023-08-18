Рейтинг@Mail.ru
Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший вертолет - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/vertolet-1890731900.html
Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший вертолет
Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший вертолет - РИА Новости, 18.08.2023
Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший вертолет
Технический состав и группа поисково-спасательной службы (ПСС) смогли восстановить и вернуть на базу боевой вертолет Ми-28, экстренно севший при выполнении... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T03:04
2023-08-18T03:04
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
ми-28
безопасность
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576512203_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_1e26274ada225f2b6e5caee951714b28.jpg
ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Технический состав и группа поисково-спасательной службы (ПСС) смогли восстановить и вернуть на базу боевой вертолет Ми-28, экстренно севший при выполнении боевой задачи у линии боевого соприкосновения на артемовском направлении, рассказали РИА Новости спасатели и инженеры ВКС РФ. Экипаж Ми-28 из-за разрушения лопасти совершил вынужденную посадку вблизи линии боевого соприкосновения. Поисково-спасательная группа охраняла боевую машину до прибытия технического состава с запчастями для полевого ремонта, а также во время ремонтных работ. "Охраняла этот вертолет моя группа, в непосредственной близости к ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.), далее пришел вертолет Ми-8 с запчастями и техническим составом. От начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут, это была замена лопасти в ручном режиме без применения спецтехники", - рассказал командир группы ПСС. Как рассказал инженер ВКС, технический состав сократил время, отведенное на ремонтные работы по замене лопасти, в четыре раза. По его словам, машину удалось оперативно вернуть в строй, а экипаж успешно эвакуировать. "Нас подняли в пять утра, мы-то специалисты и знаем, что делать. Сели, прилетели, устранили (неисправность - ред). Такой объем работ, бывает, выполняется час-полтора, а нам удалось сократить его в три-четыре раза и вернуть машину, и она на данный момент в строю и летает", - рассказал инженер с позывным "Радист".
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890696469.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576512203_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_08ecb518dfa373371966023b81f3d4dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воздушно-космические силы россии, ми-28, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Ми-28, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший вертолет

Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший в зоне боевых действий Ми-28

© РИА Новости / Андрей СтанавовОтстрел тепловых ловушек Ми-28Н
Отстрел тепловых ловушек Ми-28Н - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Андрей Станавов
Отстрел тепловых ловушек Ми-28Н. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Технический состав и группа поисково-спасательной службы (ПСС) смогли восстановить и вернуть на базу боевой вертолет Ми-28, экстренно севший при выполнении боевой задачи у линии боевого соприкосновения на артемовском направлении, рассказали РИА Новости спасатели и инженеры ВКС РФ.
Экипаж Ми-28 из-за разрушения лопасти совершил вынужденную посадку вблизи линии боевого соприкосновения. Поисково-спасательная группа охраняла боевую машину до прибытия технического состава с запчастями для полевого ремонта, а также во время ремонтных работ.
"Охраняла этот вертолет моя группа, в непосредственной близости к ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.), далее пришел вертолет Ми-8 с запчастями и техническим составом. От начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут, это была замена лопасти в ручном режиме без применения спецтехники", - рассказал командир группы ПСС.
Как рассказал инженер ВКС, технический состав сократил время, отведенное на ремонтные работы по замене лопасти, в четыре раза. По его словам, машину удалось оперативно вернуть в строй, а экипаж успешно эвакуировать.
"Нас подняли в пять утра, мы-то специалисты и знаем, что делать. Сели, прилетели, устранили (неисправность - ред). Такой объем работ, бывает, выполняется час-полтора, а нам удалось сократить его в три-четыре раза и вернуть машину, и она на данный момент в строю и летает", - рассказал инженер с позывным "Радист".
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
"Пойдут на запад". В США пришли в ужас из-за маневра России на Украине
Вчера, 19:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииМи-28БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала