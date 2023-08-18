https://ria.ru/20230818/vertolet-1890731900.html
Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший вертолет
Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший вертолет - РИА Новости, 18.08.2023
Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший вертолет
Технический состав и группа поисково-спасательной службы (ПСС) смогли восстановить и вернуть на базу боевой вертолет Ми-28, экстренно севший при выполнении... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T03:04
2023-08-18T03:04
2023-08-18T03:04
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россия
воздушно-космические силы россии
ми-28
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Технический состав и группа поисково-спасательной службы (ПСС) смогли восстановить и вернуть на базу боевой вертолет Ми-28, экстренно севший при выполнении боевой задачи у линии боевого соприкосновения на артемовском направлении, рассказали РИА Новости спасатели и инженеры ВКС РФ. Экипаж Ми-28 из-за разрушения лопасти совершил вынужденную посадку вблизи линии боевого соприкосновения. Поисково-спасательная группа охраняла боевую машину до прибытия технического состава с запчастями для полевого ремонта, а также во время ремонтных работ. "Охраняла этот вертолет моя группа, в непосредственной близости к ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.), далее пришел вертолет Ми-8 с запчастями и техническим составом. От начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут, это была замена лопасти в ручном режиме без применения спецтехники", - рассказал командир группы ПСС. Как рассказал инженер ВКС, технический состав сократил время, отведенное на ремонтные работы по замене лопасти, в четыре раза. По его словам, машину удалось оперативно вернуть в строй, а экипаж успешно эвакуировать. "Нас подняли в пять утра, мы-то специалисты и знаем, что делать. Сели, прилетели, устранили (неисправность - ред). Такой объем работ, бывает, выполняется час-полтора, а нам удалось сократить его в три-четыре раза и вернуть машину, и она на данный момент в строю и летает", - рассказал инженер с позывным "Радист".
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890696469.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, воздушно-космические силы россии, ми-28, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Ми-28, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший вертолет
Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший в зоне боевых действий Ми-28
ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Технический состав и группа поисково-спасательной службы (ПСС) смогли восстановить и вернуть на базу боевой вертолет Ми-28, экстренно севший при выполнении боевой задачи у линии боевого соприкосновения на артемовском направлении, рассказали РИА Новости спасатели и инженеры ВКС РФ.
Экипаж Ми-28 из-за разрушения лопасти совершил вынужденную посадку вблизи линии боевого соприкосновения. Поисково-спасательная группа охраняла боевую машину до прибытия технического состава с запчастями для полевого ремонта, а также во время ремонтных работ.
"Охраняла этот вертолет моя группа, в непосредственной близости к ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.), далее пришел вертолет Ми-8 с запчастями и техническим составом. От начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут, это была замена лопасти в ручном режиме без применения спецтехники", - рассказал командир группы ПСС.
Как рассказал инженер ВКС, технический состав сократил время, отведенное на ремонтные работы по замене лопасти, в четыре раза. По его словам, машину удалось оперативно вернуть в строй, а экипаж успешно эвакуировать.
"Нас подняли в пять утра, мы-то специалисты и знаем, что делать. Сели, прилетели, устранили (неисправность - ред). Такой объем работ, бывает, выполняется час-полтора, а нам удалось сократить его в три-четыре раза и вернуть машину, и она на данный момент в строю и летает", - рассказал инженер с позывным "Радист".
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