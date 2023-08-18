Венгрия и Россия подписали документы о непосредственном строительстве АЭС
Венгрия и Россия подписали документы о непосредственном сооружении АЭС "Пакш-2"
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 18 авг — РИА Новости. Венгрия и Россия подписали документы о переходе строительства АЭС "Пакш-2" на этап непосредственного сооружения, сообщает корреспондент РИА Новости.
В церемонии подписания принимали участие вице-президент АО "АСЭ", директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен и генеральный директор компании Paksi Atomerőmű Zrt. Гергей Якли.
"Переход на этап непосредственного сооружения дает нам зеленый свет для начала производства основного энергетического оборудования", — отметил Мертен.
По его словам, проект "Пакш-2" вызывает интерес у венгерской промышленности, европейских стран и других государств.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Москва предоставила Будапешту государственный кредит до десяти миллиардов евро, общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Лицензия на строительство новых блоков уже выдана.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Там работают четыре реактора советского типа ВВЭР-440.
Сейчас на станции вырабатывается почти половина всей электроэнергии в стране, а два новых блока позволят удвоить выработку.
В конце мая Еврокомиссия одобрила изменения в российско-венгерских контрактах о сооружении станции и финансировании проекта. Как заявил в июле глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом следующего года.