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Венгрия и Россия подписали документы о непосредственном строительстве АЭС - РИА Новости, 18.08.2023
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14:04 18.08.2023 (обновлено: 15:36 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/vengriya-1890830545.html
Венгрия и Россия подписали документы о непосредственном строительстве АЭС
Венгрия и Россия подписали документы о непосредственном строительстве АЭС - РИА Новости, 18.08.2023
Венгрия и Россия подписали документы о непосредственном строительстве АЭС
Венгрия и Россия подписали документы о переходе строительства АЭС "Пакш-2" на этап непосредственного сооружения, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:04
2023-08-18T15:36
венгрия
россия
аэс "пакш"
европа
александр мертен
атомстройэкспорт
экономика
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 18 авг — РИА Новости. Венгрия и Россия подписали документы о переходе строительства АЭС "Пакш-2" на этап непосредственного сооружения, сообщает корреспондент РИА Новости.В церемонии подписания принимали участие вице-президент АО "АСЭ", директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен и генеральный директор компании Paksi Atomerőmű Zrt. Гергей Якли."Переход на этап непосредственного сооружения дает нам зеленый свет для начала производства основного энергетического оборудования", — отметил Мертен.По его словам, проект "Пакш-2" вызывает интерес у венгерской промышленности, европейских стран и других государств.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Москва предоставила Будапешту государственный кредит до десяти миллиардов евро, общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Лицензия на строительство новых блоков уже выдана. В конце мая Еврокомиссия одобрила изменения в российско-венгерских контрактах о сооружении станции и финансировании проекта. Как заявил в июле глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом следующего года.
https://ria.ru/20230721/paksh-2-1885402978.html
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венгрия, россия, аэс "пакш", европа, александр мертен, атомстройэкспорт, экономика, еврокомиссия
Венгрия, Россия, АЭС "Пакш", Европа, Александр Мертен, Атомстройэкспорт, Экономика, Еврокомиссия
Венгрия и Россия подписали документы о непосредственном строительстве АЭС

Венгрия и Россия подписали документы о непосредственном сооружении АЭС "Пакш-2"

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 авг — РИА Новости. Венгрия и Россия подписали документы о переходе строительства АЭС "Пакш-2" на этап непосредственного сооружения, сообщает корреспондент РИА Новости.
В церемонии подписания принимали участие вице-президент АО "АСЭ", директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен и генеральный директор компании Paksi Atomerőmű Zrt. Гергей Якли.
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Западные компании продолжают участие в строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии
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"Переход на этап непосредственного сооружения дает нам зеленый свет для начала производства основного энергетического оборудования", — отметил Мертен.
По его словам, проект "Пакш-2" вызывает интерес у венгерской промышленности, европейских стран и других государств.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Москва предоставила Будапешту государственный кредит до десяти миллиардов евро, общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Лицензия на строительство новых блоков уже выдана.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Там работают четыре реактора советского типа ВВЭР-440.

Сейчас на станции вырабатывается почти половина всей электроэнергии в стране, а два новых блока позволят удвоить выработку.

В конце мая Еврокомиссия одобрила изменения в российско-венгерских контрактах о сооружении станции и финансировании проекта. Как заявил в июле глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом следующего года.
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ВенгрияРоссияАЭС "Пакш"ЕвропаАлександр МертенАтомстройэкспортЭкономикаЕврокомиссия
 
 
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