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Производитель автозапчастей Valeo продаст бизнес в России - РИА Новости, 18.08.2023
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12:05 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/valeo-1890794120.html
Производитель автозапчастей Valeo продаст бизнес в России
Производитель автозапчастей Valeo продаст бизнес в России - РИА Новости, 18.08.2023
Производитель автозапчастей Valeo продаст бизнес в России
Французский производитель и поставщик автомобильных запчастей Valeo сообщил, что продал своё производство трансмиссий в России компании НПК "Автоприбор",... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:05
2023-08-18T12:05
экономика
россия
"автоприбор"
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ПАРИЖ, 18 авг – РИА Новости. Французский производитель и поставщик автомобильных запчастей Valeo сообщил, что продал своё производство трансмиссий в России компании НПК "Автоприбор", следует из пресс-релиза компании. "Как часть решения о выводе бизнеса из России Valeo объявляет о подписании соглашения с НПК "Автоприбор" о продаже всех активов по производству трансмиссий в России. Завершение сделки требует одобрения регулятора", - сообщили в компании. Согласно релизу, продажа бизнеса не повлечет изменений в капитале. Отмечается также, что 158 сотрудников сохранят свои рабочие места. У Valeo также останется право в течение 10 лет выкупить эту часть бизнеса обратно, что станет возможным через пять лет. "Продажи Valeo в России представляли не более 1% от всех продаж группы, соответствующие активы в 2022 году обесценились на 43 миллиона евро", - также отмечается в сообщении. Ранее компания приостановила поставки комплектующих в Россию. Valeo - французская компания, производитель и поставщик автомобильных комплектующих и запасных частей. Штаб-квартира находится в Париже. Компания основана в 1923 году.
https://ria.ru/20230805/import-1888298566.html
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экономика, россия, "автоприбор"
Экономика, Россия, "Автоприбор"
Производитель автозапчастей Valeo продаст бизнес в России

Французский производитель автомобильных запчастей Valeo продаст бизнес в России

© РИА НовостиЛегкосплавные диски на рынке автозапчастей
Легкосплавные диски на рынке автозапчастей - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости
Легкосплавные диски на рынке автозапчастей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 авг – РИА Новости. Французский производитель и поставщик автомобильных запчастей Valeo сообщил, что продал своё производство трансмиссий в России компании НПК "Автоприбор", следует из пресс-релиза компании.
«
"Как часть решения о выводе бизнеса из России Valeo объявляет о подписании соглашения с НПК "Автоприбор" о продаже всех активов по производству трансмиссий в России. Завершение сделки требует одобрения регулятора", - сообщили в компании.
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5 августа, 00:21
Согласно релизу, продажа бизнеса не повлечет изменений в капитале. Отмечается также, что 158 сотрудников сохранят свои рабочие места. У Valeo также останется право в течение 10 лет выкупить эту часть бизнеса обратно, что станет возможным через пять лет.
«
"Продажи Valeo в России представляли не более 1% от всех продаж группы, соответствующие активы в 2022 году обесценились на 43 миллиона евро", - также отмечается в сообщении.
Ранее компания приостановила поставки комплектующих в Россию.
Valeo - французская компания, производитель и поставщик автомобильных комплектующих и запасных частей. Штаб-квартира находится в Париже. Компания основана в 1923 году.
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ЭкономикаРоссия"Автоприбор"
 
 
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