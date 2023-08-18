https://ria.ru/20230818/valeo-1890794120.html

Производитель автозапчастей Valeo продаст бизнес в России

Производитель автозапчастей Valeo продаст бизнес в России - РИА Новости, 18.08.2023

Производитель автозапчастей Valeo продаст бизнес в России

Французский производитель и поставщик автомобильных запчастей Valeo сообщил, что продал своё производство трансмиссий в России компании НПК "Автоприбор",... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:05

2023-08-18T12:05

2023-08-18T12:05

экономика

россия

"автоприбор"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152932/54/1529325426_0:0:2268:1277_1920x0_80_0_0_34f9feb82577e51d31170512247ed5e0.jpg

ПАРИЖ, 18 авг – РИА Новости. Французский производитель и поставщик автомобильных запчастей Valeo сообщил, что продал своё производство трансмиссий в России компании НПК "Автоприбор", следует из пресс-релиза компании. "Как часть решения о выводе бизнеса из России Valeo объявляет о подписании соглашения с НПК "Автоприбор" о продаже всех активов по производству трансмиссий в России. Завершение сделки требует одобрения регулятора", - сообщили в компании. Согласно релизу, продажа бизнеса не повлечет изменений в капитале. Отмечается также, что 158 сотрудников сохранят свои рабочие места. У Valeo также останется право в течение 10 лет выкупить эту часть бизнеса обратно, что станет возможным через пять лет. "Продажи Valeo в России представляли не более 1% от всех продаж группы, соответствующие активы в 2022 году обесценились на 43 миллиона евро", - также отмечается в сообщении. Ранее компания приостановила поставки комплектующих в Россию. Valeo - французская компания, производитель и поставщик автомобильных комплектующих и запасных частей. Штаб-квартира находится в Париже. Компания основана в 1923 году.

https://ria.ru/20230805/import-1888298566.html

https://ria.ru/20230511/zapchasti-1870952273.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, "автоприбор"