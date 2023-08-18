Экс-депутат Рады призвал украинцев восстать и свергнуть Зеленского
Кива призвал украинский народ восстать и свергнуть режим Зеленского
© Фото : @kivailyaИлья Кива
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, находясь на II Международном антифашистском конгрессе в Минске, в своем телеграм-канале призвал украинский народ восстать и свергнуть режим Владимира Зеленского.
Госбюро расследований (ГБР) Украины ранее в пятницу сообщило, что против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы завели еще одно уголовное дело, его подозревают в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны.
"Находясь сейчас в Минске на Международном антифашистском конгрессе, я узнал новость о том, что мне преступный режим Зеленского выдвинул очередное подозрение о якобы призывах к свержению конституционного строя на Украине и разжиганию войны... Я с полной ответственностью за каждое свое слово заявляю: я действительно призываю украинский народ восстать и снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского", - заявил Кива в видеообращении.
Экс-депутат, кроме того, назвал обвинения в пропаганде войны со стороны ГБР ложью и подчеркнул, что он "делает все, чтобы найти компромисс и остановить войну". Кива выразил уверенность, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поможет найти компромисс, а сама Белоруссия станет "поможет сесть за стол переговоров".
В мае прошлого года ГБР объявило Киву в международный розыск. В марте офис генпрокурора Украины предъявил ему подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием.