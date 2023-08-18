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Экс-депутат Рады призвал украинцев восстать и свергнуть Зеленского - РИА Новости, 18.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/ukraintsy-1890908849.html
Экс-депутат Рады призвал украинцев восстать и свергнуть Зеленского
Экс-депутат Рады призвал украинцев восстать и свергнуть Зеленского - РИА Новости, 18.08.2023
Экс-депутат Рады призвал украинцев восстать и свергнуть Зеленского
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, находясь на II Международном антифашистском конгрессе в Минске, в своем телеграм-канале призвал украинский народ... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:50
2023-08-18T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
илья кива
владимир зеленский
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, находясь на II Международном антифашистском конгрессе в Минске, в своем телеграм-канале призвал украинский народ восстать и свергнуть режим Владимира Зеленского. Госбюро расследований (ГБР) Украины ранее в пятницу сообщило, что против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы завели еще одно уголовное дело, его подозревают в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны. "Находясь сейчас в Минске на Международном антифашистском конгрессе, я узнал новость о том, что мне преступный режим Зеленского выдвинул очередное подозрение о якобы призывах к свержению конституционного строя на Украине и разжиганию войны... Я с полной ответственностью за каждое свое слово заявляю: я действительно призываю украинский народ восстать и снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского", - заявил Кива в видеообращении. Экс-депутат, кроме того, назвал обвинения в пропаганде войны со стороны ГБР ложью и подчеркнул, что он "делает все, чтобы найти компромисс и остановить войну". Кива выразил уверенность, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поможет найти компромисс, а сама Белоруссия станет "поможет сесть за стол переговоров". В мае прошлого года ГБР объявило Киву в международный розыск. В марте офис генпрокурора Украины предъявил ему подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием.
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830733763.html
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html
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в мире, украина, илья кива, владимир зеленский, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Илья Кива, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-депутат Рады призвал украинцев восстать и свергнуть Зеленского

Кива призвал украинский народ восстать и свергнуть режим Зеленского

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, находясь на II Международном антифашистском конгрессе в Минске, в своем телеграм-канале призвал украинский народ восстать и свергнуть режим Владимира Зеленского.
Госбюро расследований (ГБР) Украины ранее в пятницу сообщило, что против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы завели еще одно уголовное дело, его подозревают в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны.
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"Находясь сейчас в Минске на Международном антифашистском конгрессе, я узнал новость о том, что мне преступный режим Зеленского выдвинул очередное подозрение о якобы призывах к свержению конституционного строя на Украине и разжиганию войны... Я с полной ответственностью за каждое свое слово заявляю: я действительно призываю украинский народ восстать и снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского", - заявил Кива в видеообращении.
Экс-депутат, кроме того, назвал обвинения в пропаганде войны со стороны ГБР ложью и подчеркнул, что он "делает все, чтобы найти компромисс и остановить войну". Кива выразил уверенность, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поможет найти компромисс, а сама Белоруссия станет "поможет сесть за стол переговоров".
В мае прошлого года ГБР объявило Киву в международный розыск. В марте офис генпрокурора Украины предъявил ему подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИлья КиваВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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