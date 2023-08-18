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США продлили для украинцев статус "временно защищенных лиц" - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 18.08.2023 (обновлено: 17:05 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/ukraintsy-1890898313.html
США продлили для украинцев статус "временно защищенных лиц"
США продлили для украинцев статус "временно защищенных лиц" - РИА Новости, 18.08.2023
США продлили для украинцев статус "временно защищенных лиц"
США продлили для украинцев статус "временно защищенных" лиц до 2025 года, сообщает американское министерство внутренней безопасности. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:00
2023-08-18T17:05
специальная военная операция на украине
сша
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. США продлили для украинцев статус "временно защищенных" лиц до 2025 года, сообщает американское министерство внутренней безопасности."Министерство внутренней безопасности объявило о продлении статуса временно защищенных для Украины на 18 месяцев, с октября 2023 года до апреля 2025 года", - сообщает ведомство.Статус продлевается в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом на Украине. Эта временная миграционная защитная мера вводилась в апреле 2022 года исходя из оценок госдепартамента о невозможности украинцев вернуться в свою страну.
https://ria.ru/20230809/akula-1889121902.html
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сша, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
США продлили для украинцев статус "временно защищенных лиц"

США продлили для украинцев статус "временно защищенных лиц" до апреля 2025 года

© AP Photo / Jose Luis MaganaПроукраинские активисты возле Белого дома США
Проукраинские активисты возле Белого дома США - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Проукраинские активисты возле Белого дома США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. США продлили для украинцев статус "временно защищенных" лиц до 2025 года, сообщает американское министерство внутренней безопасности.
"Министерство внутренней безопасности объявило о продлении статуса временно защищенных для Украины на 18 месяцев, с октября 2023 года до апреля 2025 года", - сообщает ведомство.
Статус продлевается в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом на Украине. Эта временная миграционная защитная мера вводилась в апреле 2022 года исходя из оценок госдепартамента о невозможности украинцев вернуться в свою страну.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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