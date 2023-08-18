https://ria.ru/20230818/ukraintsy-1890898313.html
США продлили для украинцев статус "временно защищенных лиц"
США продлили для украинцев статус "временно защищенных лиц" - РИА Новости, 18.08.2023
США продлили для украинцев статус "временно защищенных лиц"
США продлили для украинцев статус "временно защищенных" лиц до 2025 года, сообщает американское министерство внутренней безопасности. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:00
2023-08-18T17:00
2023-08-18T17:05
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. США продлили для украинцев статус "временно защищенных" лиц до 2025 года, сообщает американское министерство внутренней безопасности."Министерство внутренней безопасности объявило о продлении статуса временно защищенных для Украины на 18 месяцев, с октября 2023 года до апреля 2025 года", - сообщает ведомство.Статус продлевается в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом на Украине. Эта временная миграционная защитная мера вводилась в апреле 2022 года исходя из оценок госдепартамента о невозможности украинцев вернуться в свою страну.
https://ria.ru/20230809/akula-1889121902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
США продлили для украинцев статус "временно защищенных лиц"
США продлили для украинцев статус "временно защищенных лиц" до апреля 2025 года