https://ria.ru/20230818/ukraintsy-1890898313.html

США продлили для украинцев статус "временно защищенных лиц"

США продлили для украинцев статус "временно защищенных лиц" - РИА Новости, 18.08.2023

США продлили для украинцев статус "временно защищенных лиц"

США продлили для украинцев статус "временно защищенных" лиц до 2025 года, сообщает американское министерство внутренней безопасности. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:00

2023-08-18T17:00

2023-08-18T17:05

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. США продлили для украинцев статус "временно защищенных" лиц до 2025 года, сообщает американское министерство внутренней безопасности."Министерство внутренней безопасности объявило о продлении статуса временно защищенных для Украины на 18 месяцев, с октября 2023 года до апреля 2025 года", - сообщает ведомство.Статус продлевается в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом на Украине. Эта временная миграционная защитная мера вводилась в апреле 2022 года исходя из оценок госдепартамента о невозможности украинцев вернуться в свою страну.

https://ria.ru/20230809/akula-1889121902.html

сша

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, украина, ситуация в днр и лнр