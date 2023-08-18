https://ria.ru/20230818/ukraina-1890921958.html
Минкультуры Украины запретило студентам находиться в Киево-Печерской лавре
Минкультуры Украины запретило студентам находиться в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 18.08.2023
Минкультуры Украины запретило студентам находиться в Киево-Печерской лавре
Минкультуры Украины закрыло доступ преподавателям и студентам Киевской духовной академии и семинарии в Киево-Печерскую лавру, прировняв их к "посетителям",... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T18:58
2023-08-18T18:58
2023-08-18T19:13
украина
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883434366_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_c65ec3fb8cd060d08184ba36fe45fd76.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Минкультуры Украины закрыло доступ преподавателям и студентам Киевской духовной академии и семинарии в Киево-Печерскую лавру, прировняв их к "посетителям", сообщили в пятницу в Союзе православных журналистов. "Минкульт в лице директора заповедника запретил студентам, преподавателям и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии пребывать на территории лавры, так как они приравниваются к "посетителям" обители", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Союза православных журналистов. Союз опубликовал текст документа заповедника. В нем говорится, что с академией нет договорных отношений в отношении ее деятельности на территории и в корпусах лавры. Поэтому заповедник "не может дать разрешение студентам, преподавателям и сотрудникам духовной академии, поскольку они считаются посетителями, доступ которым, согласно указу заповедника, на территорию Нижней лавры закрыт". Ранее и.о. директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что доступ для верующих на территорию Нижней лавры будет закрыт с 11 августа до тех пор, пока комиссия минкультуры Украины не вернет в госсобственность все корпуса лавры. Он уточнил, что монахи могут оставаться на территории обители, а в гостиницах, которые находятся в монастыре, будут организованы центры реабилитации военных. Нижняя лавра – часть Киево-Печерской лавры, где расположены пещеры с мощами святых, братские корпуса монахов, гостиница для паломников, Киевская духовная академия и семинария и все оставшиеся в ведении УПЦ храмы лавры. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230813/ikona-1889782049.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230817/kievo-pecherskaya-lavra-1890711337.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883434366_165:0:1498:1000_1920x0_80_0_0_a79006d2b505a371c2caae5b135e94cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ситуация вокруг упц
Украина, Россия, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Ситуация вокруг УПЦ
Минкультуры Украины запретило студентам находиться в Киево-Печерской лавре
Минкультуры Украины запретило студентам находиться в Киево-Печерской лавре
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Минкультуры Украины закрыло доступ преподавателям и студентам Киевской духовной академии и семинарии в Киево-Печерскую лавру, прировняв их к "посетителям", сообщили в пятницу в Союзе
православных журналистов.
"Минкульт
в лице директора заповедника запретил студентам, преподавателям и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии пребывать на территории лавры, так как они приравниваются к "посетителям" обители", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Союза православных журналистов.
В храме Киево-Печерской лавры повреждена икона Спасителя
Союз опубликовал текст документа заповедника. В нем говорится, что с академией нет договорных отношений в отношении ее деятельности на территории и в корпусах лавры. Поэтому заповедник "не может дать разрешение студентам, преподавателям и сотрудникам духовной академии, поскольку они считаются посетителями, доступ которым, согласно указу заповедника, на территорию Нижней лавры закрыт".
Ранее и.о. директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что доступ для верующих на территорию Нижней лавры будет закрыт с 11 августа до тех пор, пока комиссия минкультуры Украины не вернет в госсобственность все корпуса лавры. Он уточнил, что монахи могут оставаться на территории обители, а в гостиницах, которые находятся в монастыре, будут организованы центры реабилитации военных.
Нижняя лавра – часть Киево-Печерской лавры, где расположены пещеры с мощами святых, братские корпуса монахов, гостиница для паломников, Киевская духовная академия и семинария и все оставшиеся в ведении УПЦ храмы лавры.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
В МИД РФ призвали мировое сообщество спасти монахов Киево-Печерской лавры