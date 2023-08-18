https://ria.ru/20230818/ukraina-1890920207.html

В Киеве заявили, что 25 стран поддержали декларацию о гарантиях для Украины

В Киеве заявили, что 25 стран поддержали декларацию о гарантиях для Украины - РИА Новости, 18.08.2023

В Киеве заявили, что 25 стран поддержали декларацию о гарантиях для Украины

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что к вильнюсской декларации о гарантиях безопасности для Украины присоединилось уже 25 стран. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T18:52

2023-08-18T18:52

2023-08-18T18:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

андрей ермак

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что к вильнюсской декларации о гарантиях безопасности для Украины присоединилось уже 25 стран. "Мы начали консультации с США и Великобританией. Уже согласовываем начало таких консультаций с другими партнерами. На этой неделе стран, присоединившихся к декларации, согласованной в Вильнюсе, (стало) уже 25. Только на этой неделе присоединились Болгария, Эстония, Греция, Литва и Северная Македония", - сказал Ермак в эфире всеукраинского телемарафона. Он надеется, что число присоединившихся стран будет увеличиваться. По его словам, начать консультации по гарантиям безопасности для Украины рассчитывают в этом месяце. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230707/politika-1881926616.html

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, андрей ермак, нато, ситуация в днр и лнр