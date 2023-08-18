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В Киеве заявили, что 25 стран поддержали декларацию о гарантиях для Украины - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890920207.html
В Киеве заявили, что 25 стран поддержали декларацию о гарантиях для Украины
В Киеве заявили, что 25 стран поддержали декларацию о гарантиях для Украины - РИА Новости, 18.08.2023
В Киеве заявили, что 25 стран поддержали декларацию о гарантиях для Украины
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что к вильнюсской декларации о гарантиях безопасности для Украины присоединилось уже 25 стран. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T18:52
2023-08-18T18:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей ермак
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что к вильнюсской декларации о гарантиях безопасности для Украины присоединилось уже 25 стран. "Мы начали консультации с США и Великобританией. Уже согласовываем начало таких консультаций с другими партнерами. На этой неделе стран, присоединившихся к декларации, согласованной в Вильнюсе, (стало) уже 25. Только на этой неделе присоединились Болгария, Эстония, Греция, Литва и Северная Македония", - сказал Ермак в эфире всеукраинского телемарафона. Он надеется, что число присоединившихся стран будет увеличиваться. По его словам, начать консультации по гарантиям безопасности для Украины рассчитывают в этом месяце. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230707/politika-1881926616.html
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в мире, украина, андрей ермак, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Ермак, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что 25 стран поддержали декларацию о гарантиях для Украины

Ермак: 25 стран поддержали Вильнюсскую декларацию о гарантиях безопасности Киеву

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что к вильнюсской декларации о гарантиях безопасности для Украины присоединилось уже 25 стран.
"Мы начали консультации с США и Великобританией. Уже согласовываем начало таких консультаций с другими партнерами. На этой неделе стран, присоединившихся к декларации, согласованной в Вильнюсе, (стало) уже 25. Только на этой неделе присоединились Болгария, Эстония, Греция, Литва и Северная Македония", - сказал Ермак в эфире всеукраинского телемарафона. Он надеется, что число присоединившихся стран будет увеличиваться. По его словам, начать консультации по гарантиям безопасности для Украины рассчитывают в этом месяце.
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident 2020 на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Киев подвел НАТО к красной черте. О чем придется договариваться
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Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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