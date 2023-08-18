Рейтинг@Mail.ru
На Украине вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в Почаев - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 18.08.2023 (обновлено: 16:03 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890874143.html
На Украине вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в Почаев
На Украине вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в Почаев - РИА Новости, 18.08.2023
На Украине вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в Почаев
Сотрудники военкомата вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в город Почаев Тернопольской области на западе Украины, сообщили в Союзе... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:02
2023-08-18T16:03
специальная военная операция на украине
украина
почаев
тернопольская область
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872670268_152:0:3793:2048_1920x0_80_0_0_f5abd5137523a0f79730c95575e8dd02.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в город Почаев Тернопольской области на западе Украины, сообщили в Союзе православных журналистов. Ранее совет обороны Тернопольской области принял решение запретить шествие верующих Украинской православной церкви (УПЦ) в Свято-Успенскую Почаевскую лавру с 19 по 28 августа. "У кафедрального собора УПЦ в Каменце-Подольском и храма Рождества Богородицы в селе Должок, откуда традиционно отправляется крестный ход в Почаев, появились сотрудники ТЦК (военкомата - ред.), которые стали раздавать повестки верующим, приехавшим... на крестный ход в Почаев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов. По информации союза, повестки уже вручили нескольким мужчинам. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230816/kontrnastup-1890263151.html
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890550397.html
украина
почаев
тернопольская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872670268_895:0:3626:2048_1920x0_80_0_0_bd1811e3b55e8c7f60d52ebe34639148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, почаев, тернопольская область, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Почаев, Тернопольская область, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в Почаев

На Украине вручают повестки приехавшим в Почаевскую лавру на крестный ход

© iStock.com / todaydesignПочаевская Лавра
Почаевская Лавра - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© iStock.com / todaydesign
Почаевская Лавра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в город Почаев Тернопольской области на западе Украины, сообщили в Союзе православных журналистов.
Ранее совет обороны Тернопольской области принял решение запретить шествие верующих Украинской православной церкви (УПЦ) в Свято-Успенскую Почаевскую лавру с 19 по 28 августа.
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
"Все решится в считанные дни". Киев начал новый "контрнаступ"
16 августа, 08:00
"У кафедрального собора УПЦ в Каменце-Подольском и храма Рождества Богородицы в селе Должок, откуда традиционно отправляется крестный ход в Почаев, появились сотрудники ТЦК (военкомата - ред.), которые стали раздавать повестки верующим, приехавшим... на крестный ход в Почаев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов. По информации союза, повестки уже вручили нескольким мужчинам.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
В Раде не исключили всеобщей мобилизации на Украине
Вчера, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПочаевТернопольская областьВ миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала