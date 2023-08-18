На Украине вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в Почаев
На Украине вручают повестки приехавшим в Почаевскую лавру на крестный ход
© iStock.com / todaydesignПочаевская Лавра
© iStock.com / todaydesign
Почаевская Лавра. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в город Почаев Тернопольской области на западе Украины, сообщили в Союзе православных журналистов.
Ранее совет обороны Тернопольской области принял решение запретить шествие верующих Украинской православной церкви (УПЦ) в Свято-Успенскую Почаевскую лавру с 19 по 28 августа.
"У кафедрального собора УПЦ в Каменце-Подольском и храма Рождества Богородицы в селе Должок, откуда традиционно отправляется крестный ход в Почаев, появились сотрудники ТЦК (военкомата - ред.), которые стали раздавать повестки верующим, приехавшим... на крестный ход в Почаев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов. По информации союза, повестки уже вручили нескольким мужчинам.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".