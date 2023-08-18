https://ria.ru/20230818/ukraina-1890874143.html

На Украине вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в Почаев

На Украине вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в Почаев - РИА Новости, 18.08.2023

На Украине вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в Почаев

Сотрудники военкомата вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в город Почаев Тернопольской области на западе Украины, сообщили в Союзе... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:02

2023-08-18T16:02

2023-08-18T16:03

специальная военная операция на украине

украина

почаев

тернопольская область

в мире

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в город Почаев Тернопольской области на западе Украины, сообщили в Союзе православных журналистов. Ранее совет обороны Тернопольской области принял решение запретить шествие верующих Украинской православной церкви (УПЦ) в Свято-Успенскую Почаевскую лавру с 19 по 28 августа. "У кафедрального собора УПЦ в Каменце-Подольском и храма Рождества Богородицы в селе Должок, откуда традиционно отправляется крестный ход в Почаев, появились сотрудники ТЦК (военкомата - ред.), которые стали раздавать повестки верующим, приехавшим... на крестный ход в Почаев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов. По информации союза, повестки уже вручили нескольким мужчинам. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230816/kontrnastup-1890263151.html

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890550397.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, почаев, тернопольская область, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр