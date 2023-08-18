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Белый дом готов утвердить передачу Украине истребителей из третьих стран - РИА Новости, 18.08.2023
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15:49 18.08.2023 (обновлено: 16:05 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890869063.html
Белый дом готов утвердить передачу Украине истребителей из третьих стран
Белый дом готов утвердить передачу Украине истребителей из третьих стран - РИА Новости, 18.08.2023
Белый дом готов утвердить передачу Украине истребителей из третьих стран
Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:49
2023-08-18T16:05
в мире
украина
дания
нидерланды
джейк салливан
энтони блинкен
f-16
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов."По завершении этого обучения США будут готовы в консультациях с конгрессом одобрить передачу третьей стороной Украине самолетов F-16", - сказал журналистам советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.По его словам, намерение было "формализовано" на этой неделе письмом госсекретаря Энтони Блинкена своим европейским коллегам.Переучиванием украинцев на F-16 занимаются Дания и Нидерланды, но, по словам Салливана, США "полностью интегрированы" в процесс, включая взаимодействие инструкторов.
https://ria.ru/20230815/bayden-1890055688.html
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в мире, украина, дания, нидерланды, джейк салливан, энтони блинкен, f-16
В мире, Украина, Дания, Нидерланды, Джейк Салливан, Энтони Блинкен, F-16
Белый дом готов утвердить передачу Украине истребителей из третьих стран

Салливан: Белый дом утвердит передачу Украине F-16 из третьих стран

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов.
"По завершении этого обучения США будут готовы в консультациях с конгрессом одобрить передачу третьей стороной Украине самолетов F-16", - сказал журналистам советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, намерение было "формализовано" на этой неделе письмом госсекретаря Энтони Блинкена своим европейским коллегам.
Переучиванием украинцев на F-16 занимаются Дания и Нидерланды, но, по словам Салливана, США "полностью интегрированы" в процесс, включая взаимодействие инструкторов.
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В миреУкраинаДанияНидерландыДжейк СалливанЭнтони БлинкенF-16
 
 
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