https://ria.ru/20230818/ukraina-1890869063.html

Белый дом готов утвердить передачу Украине истребителей из третьих стран

Белый дом готов утвердить передачу Украине истребителей из третьих стран - РИА Новости, 18.08.2023

Белый дом готов утвердить передачу Украине истребителей из третьих стран

Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:49

2023-08-18T15:49

2023-08-18T16:05

в мире

украина

дания

нидерланды

джейк салливан

энтони блинкен

f-16

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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов."По завершении этого обучения США будут готовы в консультациях с конгрессом одобрить передачу третьей стороной Украине самолетов F-16", - сказал журналистам советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.По его словам, намерение было "формализовано" на этой неделе письмом госсекретаря Энтони Блинкена своим европейским коллегам.Переучиванием украинцев на F-16 занимаются Дания и Нидерланды, но, по словам Салливана, США "полностью интегрированы" в процесс, включая взаимодействие инструкторов.

https://ria.ru/20230815/bayden-1890055688.html

украина

дания

нидерланды

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в мире, украина, дания, нидерланды, джейк салливан, энтони блинкен, f-16