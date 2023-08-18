https://ria.ru/20230818/ukraina-1890838770.html

Шольц заявил, что будет рад любой помощи Украине

Шольц заявил, что будет рад любой помощи Украине - РИА Новости, 18.08.2023

Шольц заявил, что будет рад любой помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции со своим коллегой из нейтральной Австрии Карлом Нехаммером подчеркнул, что Германия принимает сложные решения... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:30

2023-08-18T14:30

2023-08-18T14:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

олаф шольц

австрия

германия

карл нехаммер

нато

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции со своим коллегой из нейтральной Австрии Карлом Нехаммером подчеркнул, что Германия принимает сложные решения для оказания военной поддержки Украине, и заявил, что Берлин будет рад любой помощи для Киева со стороны партнеров. Шольц, занимающий свой пост с декабря 2021 года, впервые прибыл с официальным визитом в соседнюю Австрию для переговоров с Нехаммером. Встреча двух канцлеров проходит в Зальцбурге. Это первый визит главы немецкого правительства в Австрию за последние 10 лет. "Эта война в Европе требует от нас критически осмыслить свои представления, а также быть готовыми к принятию неудобных решений. В нарушение сложившейся в предыдущие десятилетия политики Германия теперь поставляет оружие в зону конфликта, чтобы Украина могла защититься от российской агрессии. Германия твердо намерена вместе со своими партнерами и союзниками оказывать Украине политическую, финансовую, а также военную поддержку - столько, сколько потребуется. При этом любая поддержка со стороны наших партнеров будет приветствоваться", - заявил Шольц. Несмотря на то, что Австрия присоединилась к санкциям против России в связи со специальной военной операции на Украине, Вена неоднократно подчеркивала важность своего статуса нейтрального государства. Так, в июне Нехаммер заявил, что нейтралитет Австрии учтен при разработке Евросоюзом будущих обязательств в сфере безопасности для Украины. Кроме того, в июле канцлер Австрии заявил о поддержке инициативы Бразилии по мирному разрешению ситуации на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230815/germaniya-1890068726.html

https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, олаф шольц, австрия, германия, карл нехаммер, нато, ситуация в днр и лнр