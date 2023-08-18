https://ria.ru/20230818/ukraina-1890778597.html

Вучич заявил, что Запад не может победить Россию на поле боя на Украине

Вучич заявил, что Запад не может победить Россию на поле боя на Украине - РИА Новости, 18.08.2023

Вучич заявил, что Запад не может победить Россию на поле боя на Украине

Запад постарается "залатать дыры" в общем политическом фронте против России, так как очевидно, что не может победить ее на поле боя на Украине, заявил РТС... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:16

2023-08-18T11:16

2023-08-18T12:20

специальная военная операция на украине

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БЕЛГРАД, 18 авг – РИА Новости. Запад постарается "залатать дыры" в общем политическом фронте против России, так как очевидно, что не может победить ее на поле боя на Украине, заявил РТС президент Сербии Александр Вучич. В пятницу в эфире Радио и телевидения Сербии Вучич заявил, что ожидает в конце августа и сентябре обострения внешнеполитического давления на Сербию по введению санкций против РФ и попытки изоляции Белграда на международной арене. "Ситуация на Украине такова, что сейчас ясно – на поле боя не можете легко победить Россию, и не хочу сказать, что Россия может победить, потому что не думаю, что может. Но также и ясно, потому что многие ожидали <…>, что Украина с легкостью победит с современным западным оружием, что нет", - указал сербский лидер. По его словам, ситуация в зоне конфликта также стала ясной всем на Западе. "Поэтому сейчас (Западу) важно укрепить общий фронт против РФ и залатать все дыры, поэтому давление на Сербию будет максимально сильным - и их не волнует, что у них до сих пор товарооборот с РФ намного больше, чем у Сербии, и что сотрудничают с РФ намного больше Сербии, и что врали <…> что поставляем туда оружие", - отметил Вучич.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сербия, украина, александр вучич, нато