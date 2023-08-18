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Вучич заявил, что Запад не может победить Россию на поле боя на Украине - РИА Новости, 18.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:16 18.08.2023 (обновлено: 12:20 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890778597.html
Вучич заявил, что Запад не может победить Россию на поле боя на Украине
Вучич заявил, что Запад не может победить Россию на поле боя на Украине - РИА Новости, 18.08.2023
Вучич заявил, что Запад не может победить Россию на поле боя на Украине
Запад постарается "залатать дыры" в общем политическом фронте против России, так как очевидно, что не может победить ее на поле боя на Украине, заявил РТС... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T11:16
2023-08-18T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сербия
украина
александр вучич
нато
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БЕЛГРАД, 18 авг – РИА Новости. Запад постарается "залатать дыры" в общем политическом фронте против России, так как очевидно, что не может победить ее на поле боя на Украине, заявил РТС президент Сербии Александр Вучич. В пятницу в эфире Радио и телевидения Сербии Вучич заявил, что ожидает в конце августа и сентябре обострения внешнеполитического давления на Сербию по введению санкций против РФ и попытки изоляции Белграда на международной арене. "Ситуация на Украине такова, что сейчас ясно – на поле боя не можете легко победить Россию, и не хочу сказать, что Россия может победить, потому что не думаю, что может. Но также и ясно, потому что многие ожидали &lt;…&gt;, что Украина с легкостью победит с современным западным оружием, что нет", - указал сербский лидер. По его словам, ситуация в зоне конфликта также стала ясной всем на Западе. &quot;Поэтому сейчас (Западу) важно укрепить общий фронт против РФ и залатать все дыры, поэтому давление на Сербию будет максимально сильным - и их не волнует, что у них до сих пор товарооборот с РФ намного больше, чем у Сербии, и что сотрудничают с РФ намного больше Сербии, и что врали &lt;…&gt; что поставляем туда оружие&quot;, - отметил Вучич.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html
https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html
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в мире, россия, сербия, украина, александр вучич, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сербия, Украина, Александр Вучич, НАТО
Вучич заявил, что Запад не может победить Россию на поле боя на Украине

Вучич: Запад постарается "залатать дыры" на политическом фронте против России

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 авг – РИА Новости. Запад постарается "залатать дыры" в общем политическом фронте против России, так как очевидно, что не может победить ее на поле боя на Украине, заявил РТС президент Сербии Александр Вучич.
В пятницу в эфире Радио и телевидения Сербии Вучич заявил, что ожидает в конце августа и сентябре обострения внешнеполитического давления на Сербию по введению санкций против РФ и попытки изоляции Белграда на международной арене.
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"Ситуация на Украине такова, что сейчас ясно – на поле боя не можете легко победить Россию, и не хочу сказать, что Россия может победить, потому что не думаю, что может. Но также и ясно, потому что многие ожидали <…>, что Украина с легкостью победит с современным западным оружием, что нет", - указал сербский лидер.
По его словам, ситуация в зоне конфликта также стала ясной всем на Западе.
«

"Поэтому сейчас (Западу) важно укрепить общий фронт против РФ и залатать все дыры, поэтому давление на Сербию будет максимально сильным - и их не волнует, что у них до сих пор товарооборот с РФ намного больше, чем у Сербии, и что сотрудничают с РФ намного больше Сербии, и что врали <…> что поставляем туда оружие", - отметил Вучич.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСербияУкраинаАлександр ВучичНАТО
 
 
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