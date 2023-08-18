https://ria.ru/20230818/ukraina-1890764669.html

Британия начала поставку новой партии разведывательных БПЛА на Украину

Британия начала поставку новой партии разведывательных БПЛА на Украину - РИА Новости, 18.08.2023

Британия начала поставку новой партии разведывательных БПЛА на Украину

Лондон начал поставку Киеву новой партии разведывательных БПЛА в рамках помощи Международного фонда для Украины, следует из заявления, опубликованного в пятницу РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T10:46

2023-08-18T10:46

2023-08-18T10:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Лондон начал поставку Киеву новой партии разведывательных БПЛА в рамках помощи Международного фонда для Украины, следует из заявления, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства. "Начинается поставка на Украину нового пакета дронов, финансируемого Международным фондом для Украины, находящимся под управлением Великобритании", - говорится в тексте. Отмечается, что ВСУ уже приступили к обучению по работе с ними, число беспилотников превышает 100 единиц. "Поставка беспилотных летательных аппаратов включает в себя несколько типов дронов, предназначенных для выполнения различных задач, включая захват целей, радиоэлектронную борьбу, наведение артиллерии и проведение ночных операций", - сказано в тексте. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, великобритания