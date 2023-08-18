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Британия начала поставку новой партии разведывательных БПЛА на Украину - РИА Новости, 18.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:46 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890764669.html
Британия начала поставку новой партии разведывательных БПЛА на Украину
Британия начала поставку новой партии разведывательных БПЛА на Украину - РИА Новости, 18.08.2023
Британия начала поставку новой партии разведывательных БПЛА на Украину
Лондон начал поставку Киеву новой партии разведывательных БПЛА в рамках помощи Международного фонда для Украины, следует из заявления, опубликованного в пятницу РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T10:46
2023-08-18T10:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
великобритания
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Лондон начал поставку Киеву новой партии разведывательных БПЛА в рамках помощи Международного фонда для Украины, следует из заявления, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства. "Начинается поставка на Украину нового пакета дронов, финансируемого Международным фондом для Украины, находящимся под управлением Великобритании", - говорится в тексте. Отмечается, что ВСУ уже приступили к обучению по работе с ними, число беспилотников превышает 100 единиц. "Поставка беспилотных летательных аппаратов включает в себя несколько типов дронов, предназначенных для выполнения различных задач, включая захват целей, радиоэлектронную борьбу, наведение артиллерии и проведение ночных операций", - сказано в тексте. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Великобритания
Британия начала поставку новой партии разведывательных БПЛА на Украину

Лондон начал поставку Киеву более ста новых разведывательных дронов

© Фото : U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy CarleУкраинские военные с беспилотным летательным аппаратом на полигоне
Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом на полигоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle
Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом на полигоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Лондон начал поставку Киеву новой партии разведывательных БПЛА в рамках помощи Международного фонда для Украины, следует из заявления, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства.
«
"Начинается поставка на Украину нового пакета дронов, финансируемого Международным фондом для Украины, находящимся под управлением Великобритании", - говорится в тексте.
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Отмечается, что ВСУ уже приступили к обучению по работе с ними, число беспилотников превышает 100 единиц.
«
"Поставка беспилотных летательных аппаратов включает в себя несколько типов дронов, предназначенных для выполнения различных задач, включая захват целей, радиоэлектронную борьбу, наведение артиллерии и проведение ночных операций", - сказано в тексте.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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